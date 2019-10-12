Fazıl Say: “Bravo Cemal büyük başarılara imza atıyor, hakederek, çok iyi müzik yaparak ilerliyorsun, çok özel bir yere varacaksın”

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında Londra’da eğitimine devam eden çello sanatçımız Cemal Aliyev’in New York’ta “Concert Artists Guild”yarışmasında gösterdiği büyük başarı dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say’dan övgü aldı. Fazıl Say Instagram hesabında üstün yetenekli sanatçı için şunları yazdı:

“Bravo Cemal, kocaman bir bravo sana. Büyük başarılara imza atıyor, hakederek, çok iyi müzik yaparak ilerliyorsun. Çok özel bir yere varacaksın. Yol uzun ve zor, asla vazgeçme, hep devam.”

68 yıldan beriNew York’ta her sene düzenlenen Concert Artists Guildyarışmasını kazanan Cemal Aliyev, Fazıl Say’ın 1995 yılında kazandığı Young Concert Artist Yarışmasının ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk olmuştu.

Tüm dünyada konserler verecek

Cemal Aliyev New York Kaufman Music Center’da 3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen düzenlenen ve tüm dünyadan bütün enstrümanların katıldığı yüzlerce başvuru arasından sıyrılmayı başardı. Sadece 30 sanatçının davet edildiği yarışmanın ilk aşamasında performansıyla büyük beğeni toplayan Aliyev, finale kalan sekiz kişi arasına adını yazdırdı. Cemal Aliyev yarışmada Fazıl Say’ın “Dört Şehir” sonatını, E.Bloch’un kısa parçalarını, Chopin’in “Polonaise Brillante” eserini üstün yeteneği ve güçlü yorumuyla seslendirdi. Cemal Aliyev, 10 kişilik uluslararası jüriden tam not alarak yarışmayı kazandı..

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank Ana Sponsorluğunda sürdürdüğü Genç Yetenekler Projesi Kapsamında Londra Royal College of Music’de eğitimine devam eden Cemal Aliyev, Concert Artists Menajerliğiyle 3 senelik kontrat imzaladı. Aliyevbu yarışma sonrasındaKuzey, Güney Amerika ve Asya kıtalarında vereceği konserlerle dünya sanatçısı olarak ülkemizin bayrağını dalgalandıracak.

Concert Artists Guild dünya çapında isimler çıkarıyor

Concert Artists Guild’ ın misyonu genç müzisyenleri keşfetmek, yetiştirmek ve tanıtmaktır.

CAG 1951’den bu yana 500'den fazla genç müzisyenin konser kariyerine başlamalarına yardımcı oldu. Her yıl düzenlenen CAG yarışmasının kazananlarına kapsamlı menajerlik desteği ve CAG Presents Serisi kapsamında New York Carnegie Hall’da resital imkanıkonser ayarlamaları, CAG Commissioning Program ve CAG Records ile albüm kayıt imkanı, pazarlama, tanıtım ve mentörlük sağlamaktadır.

Cemal Aliyev

Uluslararası ismiyle Jamal Aliyev 1993 yılında doğdu. 2017 yılında Cemal Aliyev dünyaca ünlü BBC Proms Festivalinde BBC Konser orkestrası ile birlikte Londra’daki 8 bin kişilik Royal Albert Hall’da ilk defa sahne aldı. Performans BBC radyo ve televizyonundan canlı yayınlandı.

Arts Club - Sir Karl Jenkins Müzik Ödülünü kazandıktan sonra Champs Hill Records’dan piyanist Anna Fedorova ile “Russian Masters” isimli ilk CD’si yayınlandı.

Cemal’in yakın zamandaki çalışmalarından bazıları; Sibirya’da keman sanatçısı Vadim Repin’s Trans-Siberian Festivali açılış konserinde Elgar’s Çello Konçertosunu Tomsk Senfoni ile radyo canlı yayınında seslendirdi. Dünyaca ünlü Türk besteci ve piyanist Fazıl Say ile resitaller verdi. Londra’da üç bin kişilik Royal Festival Hall salonunda Philharmonia Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

4. İngiltere turnesinde London Mozart Players, BBC Scottish Senfoni Orkestrası ve BBC Concert Orkestraları ile solo konserler verdi. Her sene milyonlarca insanın izlediği Classic FM World of Fame konserinde Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Royal Albert Hall’da televizyon ve radyo’dan canlı yayınlanan konserde sahneye çıktı.

Cemal Aliyev son iki yıl boyunca National Opera Centre (New York), Royal Albert Hall (Londra), Atheneum (Bükreş), Forbidden City Concert Hall (Pekin), Rachmaninov Hall (Moskova), the Arts Parliament House (Singapur), Zorlu PSM ve TİM Maslak Show Center (İstanbul) gibi dünyaca ünlü konser salonlarında performans sergilerdi.

Bu sezon Cemal orkestra şefi Valentina Peleggi yöneteceği Royal Philharmonic Orkestrası ile Elgar’s Çello Konçertosunu seslendirmek için İngiltere turuna çıkacak. Ayrıca Cemal Türk piyanist Can Çakmur ile birlikte CD kaydedecek ve dünyaca ünlü şef Rauf Abdullayev yönetiminde, Bakü’de Azerbaycan Senfoni Orkestrası ile Dvorak konçertosunu seslendirecek.

Cemal Aliyev performanslarında G.B. Gabrielli (1756) viyolonselini kullanmaktadır.

ÇEV Sanat bursiyeri olarak Royal College of Music’de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.