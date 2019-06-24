Favori diziniz bitti. Sırada ne var?

Televizyon tarihinde bir dönüm noktası olan Game of Thrones dizisinin hayranları, son bölümde olanları ancak bir ayda sindirdi desek abartmış olmayız. Şimdi taht boş kaldı, dizinin hayranları boşlukta.

Philips TV'den GoT hayranlarına öneriler

Philips TV'lerde kendiliğinden yüklü başlıca platformlar sayesinde farklı alternatifler bulunuyor..

TV'lerde bulunan Ambilight teknolojisi sayesinde ekrandaki görüntülere göre TV'lerin bulunduğu ortam aydınlanıyor ve ekran daha büyük görünüyor. P5 teknolojisi ve Mükemmel Görüntü İşleme sisteminin de katkısıyla izleyici kendini canlı bir şey izliyormuş gibi hissediyor. Philips TV; en açıktan en koyuya giden renk skalası, doğal cilt renkleri ve hareket özelliğiyle izleyicilerin gözlerine hitap ediyor.

Dizi severler için kısa kısa:

The Handmaids Tale; HBO tarafından sunulan drama serisi The Handmaids Tale; 3.sezon galasını yeni yaptı ve kült diziler arasına girme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Yayınlandığı ilk iki sezonda, 6 Emmy ve birkaç Altın Küre ödülü kazanmaya hak kazanan dizi, Margaret Atwood’un ödüllü ve en çok satan romanı Gilead’in distopik hayatını ele alıyor. Konusu; en ufak bir hatanın ölümle sonuçlanabildiği zamanlarda Amerika’ya ait topraklarda toteliter yaşam süren insanlar etrafında dönüyor.

Black Mirror; Despotik bilim kurgu olmasına rağmen konusu The Handmaids Tale’den çok farklı. Doğrusal bir hikayeye sahip olmadan, birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan dizide yakın gelecekte yaşanması mümkün olaylar yer alıyor. Netflix’in interaktif ilk dizisi olma ünvanına sahip olan Black Mirror, son sezonuyla en çok göze çarpan diziler arasında da yer almayı başardı. Teknolojinin yenilikçi ve şaşırtıcı tüm özelliklerini barındıran dizide, izleyiciler önümüzdeki sezonda neler olacağını dört gözle bekliyor ve televizyonlarının teknolojik özelliklerini test etmek istiyor.

La Casa de Papel; Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizisi olan La Casa de Papel, uluslarası Emmy Ödülü kazanan ilk İspanyol dizisi. İlk olarak Atresmedia tarafından sunulan La Casa de Papel, şuan Netflix tarafından yönetiliyor. 3. Sezonu 19 Temmuz’da dizi severlerle buluşacak dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Keyifli bir akşam için bir kase mısır ve Philips TV’den fazlasına gerek yok

Philips TV’nin önerdiği dizilerde, herkesin zevkine hitap edecek bir öneri mevcut. 2019 serisi tüm Philips Android TV’lerde bulunan Alexa uyumlu Google Asistan’a sesli komut vermek yeter de artar bile.

Hala GoT yasında mısınız? Peki, o halde Philips TV’lerinize yalnızca bir komutla indirilen Google Play Store’da birbirinden eğlenceli yüzlerce video oyunu ve milyonlarca uygulama mevcut.

İyi seyirler!

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