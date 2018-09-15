Bodrum’da hayatını sürdüren ünlü sanatçı Fatma Girik evinde düşerek ayağını çatlattı. Fatma Girik hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleden sonra Fatma Girik, taburcu edilerek evine gönderildi. Habertürk’ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, hastaneye kaldırılan sanatçı ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.
Her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD'nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda onur ödülü alacak olan Fatma Girik'in törene katılıp katılamayacağı henüz belli değil...
Fatma Girik, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapılarak katılım yapacak.
Kaynaklar; Sözcü
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