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Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı!..

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak nitelendirilen ünlü sanatçı Fatma Girik, evinde geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı!..

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak nitelendirilen ünlü sanatçı Fatma Girik, evinde geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:40
Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı!..

Bodrum’da hayatını sürdüren ünlü sanatçı Fatma Girik evinde düşerek ayağını çatlattı. Fatma Girik hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleden sonra Fatma Girik, taburcu edilerek evine gönderildi. Habertürk’ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, hastaneye kaldırılan sanatçı ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.

Her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD'nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda onur ödülü alacak olan Fatma Girik'in törene katılıp katılamayacağı henüz belli değil...

Fatma Girik, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapılarak katılım yapacak.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 15.09.2018 15:33
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fatma girik hastaneye kaldırıldı
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