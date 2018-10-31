Eşkiya 113. Bölüm İzle... EDHO 113. Bölümde Neler Oldu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Son Bölüm!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. ATV ekranlarında salı günü yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. bölümde Ateş'in Muzi'yi öldürüp, Hızır Çakırbeyli'yi vurduğu sahne nefesleri kesmişti.

Bugün gece yarısına doğru biten 113. bölümü ile Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine soluksuz izlendi.

İlyas'in ipleri eline alır başlığı ile yayımlanan yeni bölümde dizinin yayımladığı kanal olan ATV günler öncesinden şöyle bir yeni bölüm tanıtımı ile merakları üzerine çekmeyi başarmıştı.

''Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.''

Ateş, keskin nilancı tüfeği ile Muzi'yi öldürüp, Hızır Çakırbeyli'yi de sırtından vurdu. Eşkiya'nın 113. bölümü de acı acı siren sesleri ile başladı ve Hızır Çakırbeyli'nin sedyede kanlar içinde götürüldüğü sahnesi ile başladı.

Hemen ameliyata alınan Hızır hem gerçek manada hem de manevi olarak en güvendiği adamlardan biri olan Ateş tarafından sırtından vurulmuştur.

''Maktulün ölüp ölmediğini ilk katil sorar'' ilkesinden hareket eden Eşkiya senaristleri bu detayı çok güzel bir şekilde aktarmış. Hastaneye ilk gelen Hızır'ı sırtndan vuran Ateş'tir. ''Senin burada ne işin var Ateş?'' diye soran İlyas'a katil zekiliğinde '' Fikret'i adli tıptan alıp, morga getirdim'' cevabını vermiştir.

Hayat boyu kendisine abilikten çok babalık eden Hızır ameliyata alınır alınmaz ''İlyas her zamanki, fevri ve öfkeli halleri ile etrafına saldırmaya başlar.

Muzi'yi yakalama planının Alparslan'a ait olduğunu öğrenen İlyas, Alparslan'ın suratına bir yumruk yerleştirir.

İlyas hem öfkesi hem de abisinin acısı ile ipleri eline alır ve abisi iyileşene kadar reisliği üstlenir.

Etrafındakilere kendisinden habersiz nefes almamaları konusunda emirler yağdırdı.

Muzi'nin öldüğünü, Hızır'ın vurulduğunu İzzet'e Fuat haber verir.

Fuat'a göre Hızır'ın vurulması Çakırbeyliler'i ortadan kaldırmak için büyük bir fırsattır.

İzzet ise Çakırbeyliler'in zaten dağıldığını düşünmektedir.

Hızır'ın tüm dostları hastanenin bekleme odasında toplanır. Aralarında hainlik eden Ateş de bulunuyordu.

Hızır'ın ailesi ve arkadaşları Hızır'ı kimin vurduğunu anlamaya çalışırken, Ateş varsayımlar ile hedeften saptırmaya çalışmaktadır.

İlyas, Boran ve Tufan ile birlikte Seyran'ı konuşturmaya çalışır.