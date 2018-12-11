Erdoğan o göreve Fecir Alptekin'i atadı. Fecir Alptekin Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı. Peki Fecir Alptekin Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesine dayanılarak yapıldı.

Fecir Alptekin, yeni hükümet sisteminin kurulmasının ardından 25 Temmuz tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştı.

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne giren Alptekin, Novartis Pharma, TÜSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu’nda çalıştı.

Fecir Alptekin, 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu’nda son olarak Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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