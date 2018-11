Dünyaca Ünlü Yazar Hayatını Kaybetti! Stan Lee Kimdir?

Dünyaca ünlü yazar Stan Lee hayatını kaybetti. Stan Lee Kimdir, Stan Lee Hayatı gibi soruların cevaplarını da haberimizde bulabilirsiniz.

Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee hayatını kaybetti.

STAN LEE KİMDİR?

Spider-Man, Fantastic Four, X-Man ve Iron Man gibi ünlü çizgiroman karakterlerini ortaya çıkaran Stan Lee, bu sektörün gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Doğum adı Stanley Martin Lieber'dir. Stan Lee 28 Aralık 1922 tarihinde ABD'nin New York şehrinde hayata gözlerini açtı. DeWitt Clinton Lisesi’nde öğrenim gördü. Eğitim hayatında bazı dönemlerde ofisboyluk ve gazete dağıtıcılığı gibi işler yaptı. 1939 yılında liseden mezun olarak iş hayatına atıldı. Amcası Robbie Solomon’un yardımıyla ileride Marvel Comics’in temelini oluşturacak olan ve Martin Goodman editörlüğünde çalışan Timely Comics’in pulp eserler çıkartan bölümünde işe başladı.

Buradaki ilk yıllarında ofisteki ufak işleri yürüttü. Daha sonra 1941 yılında Kaptan Amerika çizgiromanı ile okurların karşısına çıktı. İleriki yıllarda efsane haline gelecek olan çizgiromanın 3. sayısında kendisine yer edinen Stanley Martim Lieber, ön adını ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya başladı.

Aynı yılın sonlarında, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman karakteri olan Destroyer'ı oluşturdu. 1942 yılında Amerikan Ordusu’na katıldı. Bu dönemde eğitim amaçlı filmler, sloganlar ve ordu eğitim kitapçıkları hazırladı. Askerlik görevinden II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ayrıldı. 1947 yılında, Joan Clayton Boocock ile evlendi.

1950’li yılların başlarında western, bilimkurgu ve korku gibi farklı alanlarda çizgiroman senaryoları yazdı. Daha sonra Martin Goodman tarafından DC’ye rakip olacak süper kahraman serileri oluşturmakla görevlendirildi. Stan Lee ve arkadaşı Jack Kirby tarafından oluşturulan ilk eser, Fantastic Four oldu. Bu eseri Hulk, Thor, Iron Man, X-Man, Daredevil ve Spider Man gibi çizgi romanlar izledi.

Stan Lee, çizgiromanların kapağına klasik olarak yazılan yazar-çizer isimleri dışında, çinileyen, renklendiren ve konuşma balonlarını yazan sektör emekçilerinin de isimlerini ekleyerek sahne arkasındaki kişileri okurla buluşturdu. Ayrıca ileriki tarihte çıkacak çizgi romanların ve yazarların okuyucuya olan mesajlarının bulunduğu bir sayfayı da eserlerine katarak okuyucu ile yayıncı arasında bir bağ oluşturdu.

1971 yılında, Amerika Sağlık ve Eğitim Enstütüsü, Lee’den uyuşturucunun zararları ile ilgili bir yapım hazırlamasını istemesi üzerine, Spider-Man’in üç fasikülünü bu konuya ayırdı. İlk fasikülün yayınlanmasından sonra, Comics Code adlı kuruluş, çizgi romanda uyuşturucu madde gösterilemeyeceği nedeniyle, Amerika’da yayınlanan her çizgi romanda bulunan Comics Code Authority (CCA) damgasının kullanılmasına izin vermedi. Lee bunun üzerine serinin devamını CCA etiketi olmadan piyasaya sürdü. Satışların yüksekliği nedeniyle korkuya kapılan CCA ise politikasını gevşetmek zorunda kaldı.

Marvel’ın halka dönük yüzü haline gelen Stan Lee, Kaliforniya’ya taşınarak Marvel’ın TV şovları ve sinema uyarlamalarının sorumluluklarını üstlendi.Diğer yandan da çizgi roman senaryoları yazma ve editörlük görevlerini sürdürüyordu.

1995 yılında Jack Kirby Hall of Fame’e kabul edildi, 2008 yılında sinema dünyasının efsanevi isimlerinin yer aldığı Hollywood Walk of Fame’e adını yazdırmayı başardı.

National Medal of Arts ve Scream Awards’ın da içinde bulunduğu pek çok ödüle layık görülen Lee’nin adına, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ile Long Beach şehirlerinde Stan Lee Günleri adı altında etkinlikler ve festivaller düzenlendi.

Yazdığı birçok çizgi romanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan karakterlerinin birisi olarak yerleştiren Lee, Marvel’in pek çok film projesinde de figüran olarak oynayarak beyaz perdenin izleyicilerine sürprizler yapmayı ihmal etmedi.

Beyaz Perdeye aktarılan çigi romanları şöyle;

L'An 01

The Trial of the Incredible Hulk

The Ambulance

Mallrats

X-Men

Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV

The Adventures of Cinderellas's Daughter

Örümcek Adam

Daredevil

Hulk

Örümcek Adam 2

Comic Book: The Movie

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Man-Thing

Fantastik Dörtlü

Conflict

X Men: Son Direniş

Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçünün Yükselişi

Örümcek Adam 3

Mosaic

The Condor

Iron Man

The Incredible Hulk

Iron Man 2

Thor

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Pizza Man

Yenilmezler

İnanılmaz Örümcek Adam

Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie

Iron Man 3

Thor: Karanlık Dünya

Kaptan Amerika: Kış askeri

İnanılmaz Örümcek Adam 2

Galaksinin Koruyucuları

Big Hero 6

Yenilmezler: Ultron Çağı

Ant-Man

Deadpool

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

X-Men: Apocalypse

Yoga Hosers

Doctor Strange

Galaksinin Koruyucuları 2

Örümcek Adam: Eve Dönüş

