Çukur Dizisi Yeni Sezonun İlk Bölümüyle Nefesleri Kesti!..

Çukur dizisinin 1. sezoun finali birçok soru işareti ile noktalanmıştı. Sorulara cevap arayanlar yeni sezonun ilk bölümüne kilitlendi. Birçok soru cevap bulsa da yine de muallakta kalan kısımlar var.

1. bölümün en merak edilen karakteri şüphesizki Cumali Koçovalıy'dı. Cumali Koçovalı'nın hapishane sahnesinden evininde önünde bekleyen Karakuzu'ların adamlarını öldürmesine varıncaya kadar yükselerek giden performans, Selim Koçovalı'nın Yamaç'ı halı sahadan alıp Cumali'nin kapısına bırakınca zirveye ulaştı. Cumali'nin kardeşi Yamaç'a ''bebe'' diye seslenmesi ve başını öperek '' abin kurban olsun sana'' demesi dizinin en mükemmel sahnesiydi.

Yeni bölümlerde Yamaç'ı abisinin arkasını toplayan bir karakter olarak değil de yanında aslan gibi ağabeyi olan bir kardeş olarak izlemek de keyifli olacak gibi görünüyor.

Kemal karakteri de olması gerektiği gibi, vefanın en büyük örneğini sergiledi hatta öyle ki, Yamaç'ı 'kahraman bebek' konusunda sitemli bir şekilde uyararak yapması gerekeni yaptı.

Karakuzular'dan ÇETO'nun bu yıl ''en nefret edilen karakter'' olacağından şüphemiz yok.

Karakuzular'a karşı Cumali Koçovalı, Yamaç Koçovalı, Selim Koçovalı, Vartolu Saadettin, Metin, Kemal, Meke sağlam bir ekip oluşturup aksiyon dolu sahneler izleteceğini umuyoruz.

Cumali Koçovalı'nın hapishanede kendisini öldürmek isteyenleri ayırt etmesi, Cüneyt Arkın'ın sahte doktor, havası alınmamış şırınga sahnelerini anımsatsa da güzel sahnelerdi.

Yamaç birçok yakınını kaybederek derin üzüntü yaşarken Sena'nın ''Yamaç bana inanmadı'' gibi söylemlerle dizinin havasını düşürse de senarist ve yönetmen tarafından da anlaşılmış olacak ki, o kısmı Vartolu Saadettin'in Sena'yı telefonla arayıp gerçekleri anlatması ile çözmeye çalışmışlar.

ÇUKUR 2. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 2. bölümünde neler olacağı ile ilgili yayınlanan yeni sahne az çok fikir verebiliyor. Yamaç, Cumali ve Kemal evde ortak bir karara varıp, yeniden toparlanma için harekete geçecekler.

Cumali'nin Yamaç'ı duvara dayayıp da '' ben 11 yıl önce benim evime saldırdılar, sen daha bebeydin, patronlarını,ağa babalarını,abilerini, amcalarını, dedelerini, çocuklarını indirdim'' demesi Karakuzu'lar ile Koçovalı'lar arasında 11 yıl öncesine dayanan bir hesap olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

ÇUKUR DİZİSİ YENİ SEZON TRENDLERİ!..

Karakuzular her ne kadar antipatik karakterler olsalar da '' benim anam babam'' repilikleri dillere pelesenk olacak gibi görünüyor.

Yeni sezonda Cumali Koçovalı tecrübesi, deliliği ve gözü karalığı ile tüm karakterlerin üzerine çıkacak gibi görünüyor. Yeni sezonun adamı şimdiden Koçovalı diyebiliriz.

ÇUKUR 2. SEZON 2. BÖLÜM İLK SAHNE!..

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA