Çocuklarımıza Kitap Okuma Sevgisini Nasıl Aşılarız?

Kitap hayatın kaynağıdır. Kitap okuyan insan düşünmeyi öğrenir. Düşünen insan sorgulamayı öğrenir. Sorgulayan insan doğruyu-yanlışı öğrenir. Doğruyu ve yanlışı öğrenen insan da iyi insan olmayı öğrenir.

Kitap okumak aslında yalnızca çocukların işi değildir. Türkiye'de 80 milyonu aşkın nüfusu dikkate aldığımızda kitap okuyan insan sayısının 5 milyonu geçmediğini görüyoruz. Türkiye'nin en üretken yazarlarından Zülfü Livaneli bu oranın düşük olmasını kitap paylaşımının çok olmasına bağlasa da nüfusumuza göre kitap okuma oranı oldukça düşüktür.

Her şeyin amatörü güzeldir diyen Einstein'ın bu sözü üzerine çok fazla profesyonel olmayan amatörlüğü seven bir kişi ile kitap üzerine konuşurken Çocuklarımıza Kitap Okuma Sevgisini Nasıl Kazandırırız sorusunun da cevabının peşine düşeceğiz.

Vural Egemen SARIGÖZ, 34 yaşında ve bu güne kadar 4 kitabı tamamlamış ancak bir türlü baskıya vermemiş. Neden diye sorduğumuz da '' hiç birisi istediğim gibi olmadı, hatta bazı yayın evleri verin, biz başka isim altında yayınlayalım dese de, ben yazdıktan sonra beğenmediğim kitabın başkası tarafından okunması istemem'' cevabını verdi.

Aslen Adanalı olan yazarın henüz basılı hiç kitabı bulunmasa da birçok yerde imzasını görmemiz mümküdür. Türkiye'de onlarca dergi de makaleleri yayınlanıyor. Türkiye'de yüzlerce internet sitesinde yazıları yayınlanıyor. Hatta yazdığı hikayeleri internetin uçsuz bucaksız deryasına öyle içtenlikle bırakmış ki, yazdığı hikayeler ABD'de ve Nepal'de kitaplarda ve dergilerde anonim olarak yayımlanmış.

Bunu şöyle anlatıyor. '' Bir hikaye yazmıştım. Çocukluğumdan beri aklıma olan ama ancak yetişkinliğimde kaleme alabildiğim hikayeyi internete yüklemiştim. O kadar güzel dönüşler oldu ki, mutluluğumu tarif etmem imkansızdır. Aradan uzun zaman geçti, Amerika'da olan ve hikayemi okuduğunda çok etkilenen çocukluk arkadaşım, bir dergi de hikayemi görmüş ve bana göndermişti. O an ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem.'' ifadelerini kullandı.

Çocuklarımıza kitap okuma sevgisini nasıl aşılarız sorusuna ise şu cevabı verdi. '' Çocuklarımızın kitap okumuyor olması değil, çocuklarımıza kitap okumayı öğretemiyor olmamız en asıl meseledir. Biz çocuklarımıza belirlediğimiz ve maarifin belirlediği kitapları okutmakta dikta ediyoruz. Çocukların sevdiği kitap türlerini okutmalıyız. Taraihi karakterleri okumayı seven bir çocuğa bilim kurgu kitapları okutmaya çalışırsanız değil kitap okuma sevgisi kitaptan usandırırsınız.''

Üşürsen İdeallerime Sarıl / Tepebağ'ın Kayıp Sırları isimli romanını tamamlayan ve basılması için az bir zaman kalan Vural Egemen SARIGÖZ, kitabı ile ilgili şunları söyledi.

Bu hayatımın en büyük projesi, bundan daha büyük projelere imza atacağım elbetteki ama kırılma noktası olarak Tepebağ'ın Kayıp Sırları kitabını gösterebilirim. Yıllarca biriktirdiğim hikayelerin üzerine yıllanmış kurgu tecrübemi ekleyerek ortaya güzel bir kitap çıkardığımı düşünüyorum. Herşeyden önce özgünlük asıl mesele, kimseden ilham almayan, kimseden etkilenmeyen bir hikaye ile karşı karşıyayız. Dünya Sinemasında az rastladığımız paradoks, ters köşe mizansenlerinde bir çalışma oldu.

Bunu edebiyat dünyasında bir kaç defa görebildik. Sinema da senaryo kısmında daha çok gördük.

Tepebağ'ın Kayıp Sırları, benim doğup büyüdüğüm topraklar olan Adana'da başlayan bir hikaye ve dünyanın birçok noktasını dolaştıktan sonra nihayet yine Adana'nın Tepebağ semtinde noktalanan bir çalışma oldu. Karakterlerden bahsetmek gerekirse, Asım hikayemizin kahramanı, kitabın başlarında sıran bir vatandaş gibi duran ama peşine düştüğü ipuçları ile birlikte ülkenin en gizemli adamına bürünen bir karakter. İhanet, intikam ve zeka savaşlarının yer aldığı sürükleyici bir roman oldu. Tepebağ'ın bende çok önemli bir yeri vardır o yüzden oraya hep başk gözle bakarım. Tepebağlı Osman isimli bir senaryo yazmıştım zamanında, pek kıymet görmedi ama o da güzel hikayeydi. O da tozlu raflardaki yerini koruyor.

Tepebağ'ın Kayıp Sırları isimli kitabımı Yurtdışında yayınevi bulunan bir arkadaşıma göndermiştim. Beni bu konuda cesaretlendiren de o olmuştu. ''Bunu mutlaka yayınlamalıyız'' diyerek aslında üzerimdeki yükü aldı.

Sonuç olarak ortaya güzel ve keyifli olduğunu düşündüğüm bir hikaye çıktı.

İnşallah yazarken hissettiklerim, okuyucuların hisleri ile buluşur da gönül bağına katkımız olur'' ifadelerini kullandı.

Çocuklarımıza kitap okuma sevgisini nasıl aşılayacağımız konusunda ek olarak şunları söyledi;

Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun. Siz okumadığınız sürece o okumayacaktır. Kitap okumayan bir anne-baba örneği varken çocuktan kitap okumasını bekleyemezsiniz. Rol icabı da olsa çocuk elinizde kitap görsün. Haftada birkaç gün kitap okuma saatleri düzenleyin. Herşeyi kapatın. Teelefonları, televizyonu, müziği sadece kitaba odaklanın. Çok değil haftada 4 gün, günde 30 dakika ailece kitap okumaya zaman ayırırsanız. Bu emeğin sonunda kitap okuma sevgisini aşıladığınız bir çocuğunuz olur.

Çocuklar güzel, çocuklar kitapla daha güzeldir.

Vural Egemen SARIGÖZ'ün Üşürsen İdeallerimeSarıl / Tepebağ'ın Kayıp Sırları kitabının çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğimizi belirtiyoruz.

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