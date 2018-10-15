"Cin Tepesi"nden fragman geldi!

Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen'in paranormal olayları araştırdıkları fenomen YouTube kanalı "Bilinmeyen"in; profesyonel bir ekipten destek alarak çıktığı cin görüntüleme yolculuğu "Cin Tepesi"nin fragmanı yayınlandı.
Yapımcılığını Biray Dalkıran, Asuman Şener ve Mert Güner'in üstlendiği "Cin Tepesi", Bir Film dağıtımıyla 16 Kasım'da sinemalarda olacak.
Cin Tepesi
Tür: Korku, Gerilim Süre: 81 dakika
Oyuncular: Fatih Hasanoğlu, Furkan Düzen, Biray Dalkıran
Yönetmen: Fatih Hasanoğlu, Furkan Düzen
Yapımcı: Biray Dalkıran, Asuman Şener, Mert Güner
Görüntü Yönetmeni: Cihan Kahraman
Kurgu: Selçuk Erdin
Genel Koordinatör: A. Mert Gürkan
Yapım Koordinatörü: Moris Ç. Gargılı
Müzik: Gürkan Çakıcı
Ses Tasarım: Samet Önder