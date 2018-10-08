"Cin Tepesi" geliyor!

Büyük ilgi toplayan bu yayında Fatih ve Furkan, "Dünyadaki en net cin görüntülerini yakaladıklarını" iddia ettiler. Kısa bir süre sonra yayınladıkları başka bir videoda ise çektikleri bu görüntüleri, herhangi bir dijital efekt eklemeden sinemalarda yayınlayacaklarını belirttiler.



Fatih ve Furkan, 13 Eylül'de ilk kez gittikleri ve yerel halkın "Cin Tepesi" adını verdiği köyde cin görüntülemeyi başardıklarını ancak kameralarının yetersiz olduğunu; bunun üzerine profesyonel bir ekiple anlaşarak, 17 Eylül'de tekrar "Cin Tepesi"ne gittiklerini söylediler.



Hafta içi fragmanı yayınlanacak olan "Cin Tepesi"; Biray Dalkıran, Asuman Şener ve Mert Güner yapımcılığında çok yakında sinemalarda olacak.