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“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” İSMAİL HACIOĞLU da NAİM filminde

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Dijital Sanatlar Yapımevi’nin AYLA ile başlayan işbirliği 22 Kasım’da vizyona girecek “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”yla devam ediyor. İsmail Hacıoğlu filmde, şampiyonlar şampiyonu haltercimizin Türkiye’ye ilticası sırasında yardım eden gözü kara ekibin içinde yer alıyor.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” İSMAİL HACIOĞLU da NAİM filminde

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Dijital Sanatlar Yapımevi’nin AYLA ile başlayan işbirliği 22 Kasım’da vizyona girecek “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”yla devam ediyor. İsmail Hacıoğlu filmde, şampiyonlar şampiyonu haltercimizin Türkiye’ye ilticası sırasında yardım eden gözü kara ekibin içinde yer alıyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:45
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” İSMAİL HACIOĞLU da NAİM filminde

Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatından kesitler sunan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, 22 Kasım’da vizyona giriyor. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmin konuk oyuncuları arasında sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi İsmail Hacıoğlu da rol alıyor. AYLA’yla başlayan Dijital Sanatlar Yapımevi ve İsmail Hacıoğlu işbirliği, konuk oyuncu olarak bu filmde de devam ediyor.

1980’li yıllarda Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza yapılan haksızlıklar zirveye ulaşmışken, her Bulgaristan Türk’ü gibi Naim Süleymanoğlu’nun da adı değiştirilmiş,uluslararası müsabakalara yeni ismiyle katılmak zorunda kalmıştı. Tüm bunlara dayanamayan sporcumuz, yaşanan haksızlıkları dünyaya haykırmak için hayatını hiçe sayarak özgürlüğe iltica etti. Bu kararıyla çözüm yönünde dev bir ilk adım atıldı, milyonlarca soydaşımızın sesi oldu.

NAİM filminde, Naim Süleymanoğlu’nun Avustralya’da başlayan özgürlük yolculuğunda kendisine yardım eden, korkusuz ve gözü kara ekip arasında İsmail Hacıoğlu’nu da izleyeceğiz.

CGV Mars aracılığıyla 22 Kasım’da izleyiciyle buluşacak filmde genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’le birlikte Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Cep HerkülüNaim SüleymanoğluNaimSMAİL HACIOĞLU
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