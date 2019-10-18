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Büyük Usta Ara Güler Ölümünün Birinci Yıldönümünde Ara Güler Müzesi’nde Düzenlenen Törenle Anıldı

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Ara Güler’in ölüm yıldönümü sebebiyle Doğuş Grubu bünyesinde yer alan Ara Güler Müzesi’nde bir anma töreni gerçekleşti.

Büyük Usta Ara Güler Ölümünün Birinci Yıldönümünde Ara Güler Müzesi’nde Düzenlenen Törenle Anıldı

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Ara Güler’in ölüm yıldönümü sebebiyle Doğuş Grubu bünyesinde yer alan Ara Güler Müzesi’nde bir anma töreni gerçekleşti.

18 Ekim 2019 Cuma 09:13
Büyük Usta Ara Güler Ölümünün Birinci Yıldönümünde Ara Güler Müzesi’nde Düzenlenen Törenle Anıldı

Islık Çalan Adam belgeseliyle başlayan tören kapsamında Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Fotoğraf Tarihçisi/Küratör Engin Özendes, Fotoğrafçı/Küratör Merih Akoğul’un konuşmacı olarak katıldığı bir de söyleşi yapıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, “Büyük ustayı anmak için bugün kendi ismini taşıyan ve ülkemizin ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olan Ara Güler Müzesi’nde bir araya geldik. Ara Güler, ülkemiz adına gurur verici eserlere imza atmış, çok önemli bir fotoğraf dehasıydı. Ne mutlu ki Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi’ni Ara Bey’in sağlığında, onun katkısı ve desteğiyle hayata geçirdik. Bu iki kıymetli kurum sayesinde çok değerli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatının çeşitli yöntemlerle desteklenmesinin de yolunu açtık. “ dedi.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Hakkında:

2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Ara Güler’in 90’ıncı doğum gününde İstanbul Yapı Kredi bomontiada’da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler’in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.

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