Burçin BİLDİK yeni tiyatro oyunu ile karşınızda!

Türk Tiyatro Edebiyatı’nın en önemli ve değerli yazarlarından biri olan Güngör Dilmen’in kendine özgü ve sıra dışı diliyle yazdığı Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını, 19. Yüzyıl İstanbul oyununda ARTİN karakterini canlandıracak olan Burçin Bildik komedi ve dramın iç içe geçtiği bir rolle seyirci karşısında olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek izleyiciyi hem keyifli ve bir o kadar da yürek burkan bir hikâyenin beklediğini söyledi

Aksaray’da geçen, özlediğimiz eski İstanbul Şarkıları ile bezenmiş, emsalsiz bir aşkın öyküsü “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”, 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Sahnesinde ve 17 Ekim Perşembe Saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesinde seyircileriyle buluşuyor!