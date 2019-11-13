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Bülent Beyin Hikayesi Şehrine Geliyor!

Bülent Emrah Parlak’ın Sine-.Tiyatro tekniği ile izleyicilerine bambaşka bir deneyim yaşattığı ‘Bülent Beyin Hikayesi’ Kerki Solfej ile turneye çıkıyor. Yeni sezonun ilk gösterisini İstanbul’da TİM Show Centar’da yapan ve büyük beğeni toplayan ‘Bülent Beyin Hikayesi’, birbirinden ünlü oyuncularla tiyatro severlere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Bülent Beyin Hikayesi Şehrine Geliyor!

Bülent Emrah Parlak’ın Sine-.Tiyatro tekniği ile izleyicilerine bambaşka bir deneyim yaşattığı ‘Bülent Beyin Hikayesi’ Kerki Solfej ile turneye çıkıyor. Yeni sezonun ilk gösterisini İstanbul’da TİM Show Centar’da yapan ve büyük beğeni toplayan ‘Bülent Beyin Hikayesi’, birbirinden ünlü oyuncularla tiyatro severlere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:48
Bülent Beyin Hikayesi Şehrine Geliyor!

19. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde özgün yeni oyun ödülünü alan, Bülent Emrah Parlak’ın bir beyini canlandırdığı ve yönetmenliğini Murat Eken'in üstlendiği 'Bülent Beyin Hikâyesi' sırasıyla Bursa, İstanbul, Trabzon, Samsun, Ordu ve İzmir’de seyircisiyle buluşacak.

Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan ve 'Sine - Tiyatro' tekniğiyle sahnelenen oyunda Barış Arduç, Burcu Biricik, Erdem Baş, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Murat Eken, Haki Biçici, Melis Birkan, Onur Buldu, Sarp Apak, Şahin Irmak ve Uğur Bilgin gibi birbirinden ünlü oyuncular Bülent Emrah Parlak’a eşlik ediyor. Her oyuncunun vücudumuzdaki bir organa hayat verdiği interaktif oyunda, Bülent Emrah Parlak ise tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyini canlandırıyor.

Oyun hakkında

"Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık? Buruşuk? Mucizevi? Yetersiz? Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, aşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu? Bütün bu soruların cevabını, Bülent Bey’in kadrolu Beyin’i veriyor. Bülent Bey hayatına devam ederken, Bülent Bey’i yöneten Beyin dile geliyor, insanın kaderi baştan yazılıyor"

14 Kasım 2019 Bursa Nilüfer Sahnesi

17 Kasım 2019 İstanbul Duru Ataşehir Ana Sahne

25 Kasım 2019 Trabzon KTÜ AKM Salonu

26 Kasım 2019 Samsun Büyükşehir Bel. Sanat Merkezi

27 Kasım 2019 Ordu Kültür Sanat Merkezi

6 Aralık 2019 İstanbul TİM Fettah Aytaç Salonu

18 Aralık 2019 İstanbul TİM Fettah Aytaç Salonu

8 Ocak 2020 İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

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bülent beyin hikayesi şehrine geliyor
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