Bülent Bey'in Hikayesi Yeni Sezon İçin 26 Ekim'de ''Perde'' Diyecek

Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan ve 'Sine - Tiyatro' tekniğiyle Barış Arduç, Burcu Biricik, Erdem Baş, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Murat Eken, Haki Biçici, Melis Birkan, Onur Buldu, Sarp Apak, Şahin Irmak ve Uğur Bilgin'in birer organa hayat verdiği interaktif oyunda, tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyini canlandıran Bülent Emrah Parlak performansı ile tiyatroseverlere bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

Oyun hakkında

"Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık? Buruşuk? Mucizevi? Yetersiz? Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, aşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu? Bütün bu soruların cevabını, Bülent Bey’in kadrolu Beyin’i veriyor. Bülent Bey hayatına devam ederken, Bülent Bey’i yöneten Beyin dile geliyor, insanın kaderi baştan yazılıyor"

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