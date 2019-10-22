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Bülent Bey'in Hikayesi Yeni Sezon İçin 26 Ekim'de ''Perde'' Diyecek

BKM Mutfak ile Bal Porsuğu Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan, Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Murat Eken'in üstlendiği 'Bülent Beyi'n Hikâyesi'' 26 Ekim'de Tim Show Center'da gerçekleşecek muhteşem prömiyerle yeni sezonu açıyor. Kerkisolfej organizasyonu ile başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde seyircisiyle buluşacak olan oyun, yeni sezonda da izleyicilerine kahkaha dolu anlar vaad ediyor.

Bülent Bey'in Hikayesi Yeni Sezon İçin 26 Ekim'de ''Perde'' Diyecek

BKM Mutfak ile Bal Porsuğu Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan, Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Murat Eken'in üstlendiği 'Bülent Beyi'n Hikâyesi'' 26 Ekim'de Tim Show Center'da gerçekleşecek muhteşem prömiyerle yeni sezonu açıyor. Kerkisolfej organizasyonu ile başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde seyircisiyle buluşacak olan oyun, yeni sezonda da izleyicilerine kahkaha dolu anlar vaad ediyor.

22 Ekim 2019 Salı 11:13
Bülent Bey'in Hikayesi Yeni Sezon İçin 26 Ekim'de ''Perde'' Diyecek

Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan ve 'Sine - Tiyatro' tekniğiyle Barış Arduç, Burcu Biricik, Erdem Baş, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Murat Eken, Haki Biçici, Melis Birkan, Onur Buldu, Sarp Apak, Şahin Irmak ve Uğur Bilgin'in birer organa hayat verdiği interaktif oyunda, tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyini canlandıran Bülent Emrah Parlak performansı ile tiyatroseverlere bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

Oyun hakkında

"Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık? Buruşuk? Mucizevi? Yetersiz? Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, aşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu? Bütün bu soruların cevabını, Bülent Bey’in kadrolu Beyin’i veriyor. Bülent Bey hayatına devam ederken, Bülent Bey’i yöneten Beyin dile geliyor, insanın kaderi baştan yazılıyor"

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