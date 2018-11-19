bugün mevlit kandili

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği, alemlere rahmet olarak gönderildiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek.

Mevlit Kandili, bu yıl Peygamber ve gençlik teması üzerinden idrak edilecek. Peygamber Efendimizin gençlere verdiği önem Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde düzenlenecek olan programlar kapsamında anlatılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı mevlit programı Türkiye'deki bütün camilerde yatsı namazı ile birlikte başlayacak. Yatsı namazının cemaat ile birlikte klınmasından sonra cami imamları tarafından Peygamber Efendimizin doğduğu gün yaşanan olaylar anlatılacak. Peygamberi ve gençlik teması üzerine peygamberimizin gençlere karşı davranışı, tavrı ve gençlere örnek oluşşu gibi ana başlıklarla peygamberimizin hayatı anlatılacak.

Mevlid-i şerifler okunacak. Kuran-ı Kerim okunacak. Salavat-ı şerifler okunacak. Program sonunda camiler sabah namazına kadar ibadet etmek isteyen vatandaşlarımız için açık olacak.

Program, sabah namazında gençlik buluşması ile tamamlanacak.

Bu vesile tüm okurlarımızın ve takipçilerimizin Mevlid Kandili'ni kutlar, vatanımıza, milletimize, dinimize ve devletimize hayırlar getirmesini niyaz ederiz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA