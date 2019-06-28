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Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz'da yayında: Fragmanda 15 Temmuz ile KHK'lara yer verildi

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin yeni sezon bölümlerinin yayın tarihi belli oldu. Dizi 25 Temmuz tarihinde yayınlacak.

Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz'da yayında: Fragmanda 15 Temmuz ile KHK'lara yer verildi

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin yeni sezon bölümlerinin yayın tarihi belli oldu. Dizi 25 Temmuz tarihinde yayınlacak.

28 Haziran 2019 Cuma 15:58
Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz'da yayında: Fragmanda 15 Temmuz ile KHK'lara yer verildi

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca devam eden 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi,' 6 yıl sonra geri dönüyor.  

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizinin yeni maceraları, 25 Temmuz’dan itibaren BluTV’de yayınlanacak.

Yayınlanan yeni tanıtımda ise Behzat Ç. ile birlikte Şevket (Ege Aydan), Hayalet (İnanç Konukçu) ve Tahsin Müdür’ün (Eray Eserol) dertleştiği sahnede Behzat’ı Cinayet Büro’ya geri döndürme çabaları dikkat çekiyor. 

Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Ercan Mehmet Erdem’in senaryosunu yazdığı dizinin çok sayıda izleyicisi bulunuyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.06.2019 16:03
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