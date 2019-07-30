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Behzat Ç.'de Ezhel sürprizi

Yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 25 Temmuz’da yayınlanan ilk bölümüyle ilgi gördü. Dizinin 1 Ağustos’ta yayınlanacak 2. bölümünde izleyiciyi Ezhel sürprizi bekliyor.

Behzat Ç.'de Ezhel sürprizi

Yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 25 Temmuz’da yayınlanan ilk bölümüyle ilgi gördü. Dizinin 1 Ağustos’ta yayınlanacak 2. bölümünde izleyiciyi Ezhel sürprizi bekliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 19:58
Behzat Ç.'de Ezhel sürprizi

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, 25 Temmuz’da yayınlanan ilk bölümüyle gündem oldu. Dizinin 1 Ağustos’ta yayınlanacak 2. bölümünde Ezhel, Killa Hakan, Grinko ve Ezhel tarafından seslendirilen "İlk Kural Sayg"ı adlı şarkı yer alıyor. Dizinin fragmanında şarkının Ezhel tarafından seslendirilen kısmı kullanıldı.

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, 25 Temmuz’da yayınlanan ilk bölümüyle gündem oldu. Dizinin 1 Ağustos’ta yayınlanacak 2. bölümünde Ezhel, Killa Hakan, Grinko ve Ezhel tarafından seslendirilen "İlk Kural Sayg"ı adlı şarkı yer alıyor. Dizinin fragmanında şarkının Ezhel tarafından seslendirilen kısmı kullanıldı.

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın oturduğu, fenomene dönüşen dizinin 2. bölümünde Ezhel’in Killa Hakan ve Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı ‘İlk Kural Saygı’, dizinin yeni bölümünde kullanıldı.

Başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra Nejat İşler,Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimlerin rol aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin merakla beklenen 2. bölümü 1 Ağustos Perşembe günü sadece BluTV’de seyirciyle buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
behzat ç ezhel sürprizi
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