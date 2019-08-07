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BAYRAM TATİLİ İÇİN 4 KİTAP ÖNERİSİ

Çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirmeye öncelik veren abm Yayınevi, bayram tatilini kitap okuyarak değerlendirmek isteyen çocuklar için 4 farklı kitap önerisinde bulunuyor.

BAYRAM TATİLİ İÇİN 4 KİTAP ÖNERİSİ

Çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirmeye öncelik veren abm Yayınevi, bayram tatilini kitap okuyarak değerlendirmek isteyen çocuklar için 4 farklı kitap önerisinde bulunuyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:20
BAYRAM TATİLİ İÇİN 4 KİTAP ÖNERİSİ

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Aileleriyle seyahate çıkacak çocukların kitap okumaya da zaman ayırması gerektiğini belirten abm Yayınevi, çocuklara 4 farklı kitap önerisinde bulunuyor. Çocuklar bu kitaplarla dijital dünyadan uzaklaşarak hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye daha fazla zaman ayıracak.

1. Alice’in Labirentleri, Ara, Bul ve Say!

Gözlerim çok keskin diyenlerden misin? Zor görevleri başarmada üstüme yoktur mu diyorsun? O zaman bu kitaba bayılacaksın! Haydi Alice’le birlikte Beyaz Tavşan’ın deliğine in! Aşağıda seni bekleyen Harikalar Diyarı her zamankinden daha da ilginç! Delikten kurtulmanın tek yolu var: Alice’nin Harikalar Diyarı’ndaki maceralarına katılmak ve daha önce hiç karşılaşmadığın karakterlerle bir olup dev labirentlerin içinde yol bulmak!

Kitap Adı: Alice’in Labirentleri, Ara, Bul ve Say!

Yazan ve Resimleyen: Agnese Baruzzi

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 56

Ebat: 21 cm x 29,7 cm

Etiket Fiyatı: 29,90 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

2. Çiz ve Tamamla

Hey, o bir daire mi? Yoksa gezegen mi? Acaba bir üçgen mi? Ya da füze mi? O şekil, sen ne istiyorsan o olacak! Hayal gücünü özgür bırak ve bu kitaptaki çılgın şekilleri kendi istediğin şeye dönüştür! Ya da her sayfada sana verdiğimiz ilginç fikirleri kullanarak keyifli zaman geçir. Geometrik şekilleri kullanarak yaratıcılığını test edeceğin ve geliştireceğin birbirinden şaşırtıcı oyun ve fikirler bu kitapta seni bekliyor.

Kitap Adı: Çiz ve Tamamla

Yazan ve Resimleyen: Agata Królak

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 56

Ebat: 21 cm x 29,7 cm

Etiket Fiyatı: 29,90 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

3. Küçük Ejderha Kokosnuss - Ejderha Adası’nda Panik

Küçük Ejderha Kokosnuss serisinin 17. kitabı Ejderha Adası’nda Panik ile Kokosnuss ve arkadaşları bu sefer sıcak bir maceraya atılıyor. Ünlü Alman yazar Ingo Sienger’in yazıp çizdiği bu kitap, çocuklara rahat ve keyifli bir okuma deneyimi sunuyor.

Kitap Adı: Küçük Ejderha Kokosnuss - Ejderha Adası’nda Panik

Yazan ve Resimleyen: Ingo Siegner

Editör: Göyçen Gülce Karagöz

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 72

Ebat: 13,5 cm x 19,5 cm

Etiket Fiyatı: 18,43 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

4. Göbeklitepe Oyun Parkı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe, çocuk kitabı oldu. abm Yayınevi tarafından yayımlanan Göbeklitepe Oyun Parkı kitabında, Göbeklitepe’nin eşssiz kültürel dokusu, Dize’nin hayal gücüyle birleşiyor ve ortaya birbirinden eğlenceli bir sürü oyun çıkıyor. Lider Hepgenç tarafından kaleme alınan ve Sezen Aksu Taşyürek’in çizimleriyle hayat bulan Göbeklitepe Oyun Parkı kitabı, çocukları ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasla erkenden tanıştırmayı hedefliyor.

Kitap Adı: Göbeklitepe Oyun Parkı

Yazan: Lider Hepgenç

Resimleyen: Sezen Aksu Taşyürek

Editör: Göyçen Gülce Karagöz

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 32

Etiket Fiyatı: 24,90 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

Anahtar Kelimeler:
bayram tatili kitap önerisi
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