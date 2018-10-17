Bahaettin Karakoç Hayatını Kaybetti!

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en ünlü şairlerinden Abdurrahim Karakoç’un kardeşi Bahaettin Karakoç, pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 23:45 saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR?

1930’da o dönem Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı olan ve Cela olarak anılan Ekinözü’nde dünyaya gelen Bahaettin Karakoç’un ilk şiiri 1942’de Yurt gazetesinde yayımlandı. 1983 yılında Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986 yılında ‘Bir çift beyaz kartal’ kitabıyla Türk Yazarlar Birliği’nden ödül aldı. 1993’te Kazakistan’ın Başkenti Almatı’da Türkçe’nin Uluslararası 2’nci Şiir Şöleni’nde Büyük Bay ödülüne layık görüldü. 2014 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Bahaettin Karakoç, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Festivali’ne katılarak kitaplarını imzalamıştı.

BAHAETTİN KARAKOÇ’UN ESERLERİ

Mevsimler ve Ötesi (1962)

Seyran (1973)

Sevgi Turnaları (1975)

Ay Şafağı Çok Çiçek (1983)

Kar Sesi (1983)

Zaman Bir Beyaz Türküdür (1984)

İlkyazda (1984)

Bir Çift Beyaz Kartal (1986)

Menzil (1991)

Uzaklara Türkü (1991)

Güneşe Uçmak İstiyorum (1993)

Şiir Burcunda Çocuk (Antoloji- H. Özbay ve M. Tatçı ile beraber–1993)

Beyaz Dilekçe (1995)

Güneşten Öte (1995)

Dolunay Şiir Güldestesi (1996)

Leyl ü Nehar Aşk (1997)

Aşk Mektupları (1999)

Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman

Ay Işığında Serenatlar (2001)

Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri (2004)

Ben Senin Yusuf’un Olmuşum (2006)

Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu-Meneviş Yayınları (2009)

Kaynaklar; AJANSLAR

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