Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahaettin Karakoç Hayatını Kaybetti!

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

banner396

Bahaettin Karakoç Hayatını Kaybetti!

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
Bahaettin Karakoç Hayatını Kaybetti!

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en ünlü şairlerinden Abdurrahim Karakoç’un kardeşi Bahaettin Karakoç, pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 23:45 saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bahaettin KarakoÃ§ yaÅamÄ±nÄ± yitirdi

BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR?

1930’da o dönem Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı olan ve Cela olarak anılan Ekinözü’nde dünyaya gelen Bahaettin Karakoç’un ilk şiiri 1942’de Yurt gazetesinde yayımlandı. 1983 yılında Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986 yılında ‘Bir çift beyaz kartal’ kitabıyla Türk Yazarlar Birliği’nden ödül aldı. 1993’te Kazakistan’ın Başkenti Almatı’da Türkçe’nin Uluslararası 2’nci Şiir Şöleni’nde Büyük Bay ödülüne layık görüldü. 2014 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Bahaettin Karakoç, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Festivali’ne katılarak kitaplarını imzalamıştı.

FotoÄraf: DHA

BAHAETTİN KARAKOÇ’UN ESERLERİ

Mevsimler ve Ötesi (1962)
Seyran (1973)
Sevgi Turnaları (1975)
Ay Şafağı Çok Çiçek (1983) 
Kar Sesi (1983)
Zaman Bir Beyaz Türküdür (1984) 
İlkyazda (1984)
Bir Çift Beyaz Kartal (1986) 
Menzil (1991)
Uzaklara Türkü (1991) 
Güneşe Uçmak İstiyorum (1993)
Şiir Burcunda Çocuk (Antoloji- H. Özbay ve M. Tatçı ile beraber–1993) 
Beyaz Dilekçe (1995)
Güneşten Öte (1995) 
Dolunay Şiir Güldestesi (1996)
Leyl ü Nehar Aşk (1997) 
Aşk Mektupları (1999)
Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman 
Ay Işığında Serenatlar (2001)
Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri (2004) 
Ben Senin Yusuf’un Olmuşum (2006)
Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu-Meneviş Yayınları (2009) 

FotoÄraf: DHA

Kaynaklar; AJANSLAR

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.10.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
bahaettin karakoç hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cin Tepesi"nden fragman geldi!
"Cin Tepesi"nden fragman geldi!
"Cin Tepesi" geliyor!
"Cin Tepesi" geliyor!
Türk sinemasının acı günü! Kamil Renklidere yaşamını yitirdi
Türk sinemasının acı günü! Kamil Renklidere yaşamını yitirdi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim