“Bağlılık Aslı” 7. Boğaziçi Film Festivali’nde Seyirciyle Buluştu!

Atlas Sineması’nın 19:30 seansında gösterilen filmin ardından başrol oyuncuları Kübra Kip, Ece Yüksel, Almina Kavcı ve film ekibinin katılımıyla bir soru-cevap etkinliği gerçekleşti. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterimin soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü sinema yazarı Kürşat Saygılı üstlendi.

“Role hazırlanmak çok kolay olmadı” diye söz başlayan Kübra Kip, anne olmadığından dolayı bu rölün kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu ifade etti.

Semih Kaplanoğlu ile çalışmanın keyif olduğunu da dile getiren oyuncu ortak bir dil oluşturduklarını söyledi. Senaryonun çok incelikli bir senaryo olduğundan bahseden güzel oyuncu; “Filmde kendi adıma oynarken düşünmediğim birtakım bağlantılar, birtakım göndermeler var” şeklinde konuştu.

Ece Yüksel ise filmin temel meselesinin anne ve bebek arasındaki bağ olmasından dolayı bizlerde bu organik bağı kurmaya çalıştık diye sözlerine başladı. Kendisinin de bebeklerle hiçbir tecrübesinin olmadığını ifade eden Yüksel, senaryonun çok derinlikli yazıldığını, sanki bir erkeğin elinden çıkmamış gibi olduğunu dile getirdi.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Buğday’ın tanınan yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiği film, annelik olgusunu odak noktasına yerleştiriyor. Doğum izninin ardından işe geri dönmeye çalışan Aslı ve hayatındaki çalkantıların arasında sürüklenen bebek bakıcısı anne Gülnihal, hayatlarındaki derin farklılıklara rağmen bir araya geliyor ve bu durum Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasına neden oluyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Beyoğlu Film Festivali zengin seçkisiyle 25 Ekim’e dek seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Film gösterimlerinin yanı sıra etkinliklerin de sinemaya dair farklı konuları kapsayacağı festivalde gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılıyor. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL.. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!

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