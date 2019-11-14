'Avengers: Final'in kaldırılan Tony Stark sahnesi internetten yayınlandı

Kaldırılan sahnede Tony Stark (Robert Downey), Catherine Langford’un canlandırdığı kızı Morgan’la son kez buluşuyor. Buluşma, Stark’ın ölümünden sonra bulunduğu ara bir dünyada gerçekleşiyor.

Stark, kızı Morgan’a “Sanırım hata yaptım. Bu kötü bir karardı” diyor.

Morgan yanıt olarak, annesi kadar güçlü olduğunu, en azından babasıyla mümkün olduğu kadar zaman geçirebildiği için mutlu olduğunu söylüyor. Bu konuşmadan sonra Demir Adam öldüğünü, hayatını arkadaşları ve ailesi için feda ettiğini ve evreni kötü adam Thanos’tan kurtardığını anlıyor.

Walt Disney Pictures'ın online platformu birkaç ülkede yayına başladı. Rusya’da da 2020'de hizmet vermesi bekleniyor.