atatürk portreleri tolga ertem önderliğinde geo koleji nde renklendi

Çocuklara yalnızca eğitim öğretim vermekle sınırlı kalmayan GEO Koleji, onların hayal dünyalarının gelişimi ve içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için sanatsal çalışmalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza atan GEO Koleji, Ataşehir Kampusu’nda ressam Tolga Ertem’in önderliğinde öğrencilerle Atatürk portre çalışması gerçekleştirdi. Rengarenk bir zemin üzerinde özgürce çalışan öğrenciler Atatürk’ü resmederek bir kez daha andı.



Spontan realizm akımının temsilcisi olan ressam Tolga Ertem, sıra dışı Atatürk portreleriyle adından söz ettiriyor. Geleneksel gerçekliğe çağdaş bir yorum getiren Ertem, doğaçlama tekniğiyle çalıştığı için birbirinin benzeri olmayan Atatürk portreleri ortaya çıkarıyor. Ertem, “Çalışmalarımla herkese Atatürk sevgisi aşılamaya çalışıyorum. Bu anlamda GEO Koleji’nin gerçekleştirdiği bu projede yer almaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında GEO Koleji’nde yaklaşık 40 öğrenciyle birlikte Atamızın portresini yaptık, ortaya benzersiz sonuçlar çıktı” diyor.





GEO Koleji hakkında: Ataşehir ve Balmumcu’ da bulunan kampüslerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencileri “GEO Eğitim Modeli” çerçevesinde kurgulanan yeni bir eğitim modeliyle buluşturan GEO Koleji, fark yaratacak kuşaklar yetiştirmeyi hedefliyor. GEO Koleji, oluşturduğu GEO Eğitim Modeli’ni; Geleceğin Eğitim İçeriği, Geleceğin Öğretmeni, Geleceğin Teknolojisi ve Geleceğin Mimarisi olmak üzere dört temel unsur üzerine oturtuyor. Geleceğin Eğitim İçeriği ile 21. yüzyıl pedagojisi çerçevesinde öğrencilerin merak, tutku, irade, ilham, erdem ve esneklikle öğrenmelerine fırsat veren GEO Koleji, Geleceğin Öğretmeni ile bireysel farklılıkların değerli olduğu bir iklimde akademik destek stratejileri geliştirerek kişisel öğrenme planları oluşturuyor. GEO Koleji, ayrıca Geleceğin Teknolojisi ile yaşamın ve öğrenmenin her alanında teknolojiyi aktif kullanarak yüzyılın dinamiklerine değer katan bir öğrenen toplumu yetiştirmek, Geleceğin Mimarisi ile yenilikçi öğrenme mekanları tasarlayarak öğrencilerin öğrenme ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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