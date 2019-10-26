7. Boğaziçi Film Festivali’nin Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşen kapanış ve ödül gecesinde Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet” adlı filmi ulusal uzun metraj yarışmada En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü aldı. Festivalin uluslararası uzun metraj yarışmasında Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev’in “Yuvaya Dönüş / Homeward” adlı filmi En İyi Film seçilirken, Bosphorus Film Lab’in destek vereceği projeler de belli oldu. Gecenin sunuculuğunu Ebru Akel üstlendi.

Çok sayıda konuğun katıldığı gecede, Koreli usta yönetmen Kim Ki Duk’a da Onur Ödülü verildi. Gecenin açılış konuşmasını Festival Başkanı Ogün Şanlıer yaptı. Şanlıer; “İnanılmaz bir hafta oldu. Salonlarımız tıklım tıklım doldu. Gösterimlerimiz, panellerimiz, masterclass etkinliklerimiz dopdolu geçti. İstediğimiz de buydu. Bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz.” dedi ve festival konuklarına ve katılımcılarına geldikleri için çok teşekkür etti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali bu gece (25 Ekim) düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturan festivalde bu yıl 25 ülkeden toplam 83 film gösterildi ve aralarında Briallante Mendoza, Parviz Shahbazi, Kim Ki Duk’un da olduğu bir çok usta sinemacı festivalin konuğu olarak İstanbul’da buluştu.

Kim Ki Duk Onur Ödülü Aldı!

Gecenin ilk ödülü Koreli usta yönetmen Kim Ki Duk’a sunulan Onur Ödülü oldu. Ödülünü Festival Başkanı Ogün Şanlıer’in elinden alan usta yönetmen, festivale bu ödül için teşekkür etti ve “Öncelikle bu değerli festivalden davet aldığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Tüm bu süreç kapsamında benim filmlerimi izleyen ve seven seyircilere çok teşekkür ederim. Özellikle dün gerçekleşen masterclass etkinliği benim için çok mutlu geçti. Özellikle bu ödül için de teşekkür ederim. Bundan sonra da yeni filmler yaratmak için çok daha azimli şekilde çalışacağım. Bu güzel festivalden dolayı hepinizi tebrik ederim.” dedi.

Yılın en iyi yerli filmi “Aidiyet”

Başkanlığını yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı ve oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi ile oyuncu Nalan Kuruçim’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet”i yılın en iyi yerli filmi seçti. Ödülünü Ebru Ceylan’dan teslim alan Çevik; “Bazen filmi kime yaparım diye düşünüyorum. Aslında festivaller için, eleştirmenler için ya da ödül için yapmıyorum. Geceleri daha iyi uyuyabileyim diye yapıyorum. Daha uzun ve güzel düşler görebileyim diye yapıyorum. Bu cesur jüriye de bu düşe katıldığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nün sahibi olan “Aidiyet”, aynı zamanda en iyi senaryo dalında da ödül aldı. Yarışmada En İyi Yönetmen ödülü “Bağlılık – Aslı” filmiyle Semih Kaplanoğlu’na verilirken, “Dilsiz” filmindeki performansıyla Andreas Sinanos En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazandı. “Uzun Zaman Önce” filmdeki performansıyla Nihan Dengiz Okutucu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nalan Kuruçim’in elinden aldı. “Nuh Tepesi” filmindeki rolüyle Ali Atay En iyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı

En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi ise “Kovan” filminden Erkan Erdem oldu. 10.000 TL değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü için ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcılar değerlendirildi ve “Kapan” filmi ile Seyid Çolak yılın yapımcısı seçildi.

Altın Yunus “Yuvaya Dönüş / Homeward”un oldu

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 50.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü ise yönetmen Nariman Aliyev’in “Yuvaya Dönüş / Homeward” adlı filmine gitti.

Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın jüri başkanı olduğu yarışmada, 7. Boğaziçi Film Festivalinde “Karanlık Bir Adam / Criminal Man” isimli filmi ile yönetmen Dmitry Mamuliya Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından En İyi Yönetmen seçildi.

Yarışmada En İyi Kadın Oyuncu “Aga’nın Evi / Aga’s House” filmi ile Adriana Matoshi, Rozafa Celaj, Shengyl Ismaili ve Melihate Qena arasında paylaştırılırken, En İyi Erkek Oyuncu “Yuvaya Dönüş / Homeward” filmiyle Akthem Seitablayev oldu. Jüri Özel Ödülü de “Aga’nın Evi / Aga’s House” filmiyle Lendita Zeqiraj’a gitti.

Kısa filmlere destek bu yıl da eksilmedi

7. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin TL değerinde ödüller dağıtıldı. Nazlı Eda Noyan ve Agron Domi’den oluşan Kısa Kurmaca Film Yarışması Jürisi, ulusalda “Boşluk”, uluslararası yarışmada ise “Nefta Futbol Kulübü / Nefta Football Club” adlı filmleri En İyi Kısa Kurmaca Film seçti. Zeynep Gülru Keçeciler, Fırat Sayıcı ve Mohammed Siam‘ın oluşturduğu Kısa Belgesel Film Yarışması Jürisi ise, ulusalda “Amca”, uluslararasında ise “Uçamayan Süper Kahraman / Superhero Without Superpower”ı En İyi Kısa Belgesel Film seçti. “Nefta Futbol Kulübü / Nefta Football Club” ayrıca, 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. 5.000 TL para ödüllü İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü’nün kazananı ise, Gökalp Gönen’in “Avarya” adlı kısa filmi oldu.

Yerli sinemaya destek!

TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab’in kazananları da gecede belli oldu.

Pitching kategorisinde verilen ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan’ın açıkladığı TRT Ortak Yapım Ödülü “Kar ve Ayı” adlı projeye giderken, Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü de Postbıyık kurucu ortaklarından Yalın Özgencil tarafından “İlk Taşı En Dertli Olan Atsın” projesine verildi.

Work in Progress kategorisinde 25.000 TL değerindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü takdim eden Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Fatih Özcan’ın “Mavzer” adlı projesini seçtiklerini söylerken, bu yıl ilk kez verilen CGV Mars Film Dağıtım Ödülü ise, CGV Mars Dağıtım İçerik Alım Müdürü Firuzan Koçak tarafından Hacı Orman’ın “Körleşme” adlı projesine verildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbullu sinemaseverlerle buluştu.

7. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLER

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En iyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü (100.000 TL): Aidiyet (Burak Çevik)

En İyi Yönetmen Ödülü (20.000 TL): Semih Kaplanoğlu (Bağlılık – Aslı)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (15.000 TL): Nihan Dengiz Okutucu (Uzun Zaman Önce)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (15.000 TL): Ali Atay (Nuh Tepesi)

En İyi Senaryo Ödülü (10.000 TL): Burak Çevik (Aidiyet)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü (10.000 TL): Andreas Sinanos (Dilsiz)

En İyi Kurgu Ödülü (10.000 TL): Erkan Erdem (Kovan)

FİYAB Yapımcı Ödülü (10.000 TL): Seyid Çolak (Kapan)

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA

En iyi Uzun Metraj Film Ödülü (50.000 TL): Yuvaya Dönüş / Homeward (Nariman Aliyev)

En İyi Yönetmen Ödülü (15.000 TL): Dmitry Mamuliya (Karanlık Bir Adam / Criminal Man)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (10.000 TL): Adriana Matoshi, Rozafa Celaj, Shengyl Ismaili, Melihate Qena (Aga’nın Evi / Aga’s House)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (10.000 TL): Akthem Seitablayev (Yuvaya Dönüş / Homeward)

Jüri Özel Ödülü (10.000 TL): Aga’nın Evi / Aga’s House (Lendita Zeqiraj)

KISA KURMACA VE BELGESELYARIŞMASI

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü (10.000 TL): Boşluk (Elif Eda Karagöz)

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü (10.000 TL): Amca (Senem Bay)

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü (10.000 TL): Nefta Futbol Kulübü / Nefta Football Club (Yves Piat)

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü (10.000 TL): Uçamayan Süper Kahraman / Superhero Without Superpower (Beatrice Baldacci)

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü (25.000 TL): Nefta Futbol Kulübü / Nefta Football Club (Yves Piat)

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü (5.000 TL): Avarya (Gökalp Gönen)

BOSPHORUS FİLM LAB

Pitching Kategorisi

TRT Ortak Yapım Ödülü: Kar ve Ayı

Yönetmen: Selcen Ergun

Yapımcı: Nefes Polat

PostBıyık Renk Düzenleme Ödülü: İlk Taşı En Dertli Olan Atsın

Yönetmen: Atıl İnaç

Yapımcı: Derya Tarım

Work in Progress Kategorisi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü (25.000 TL): Mavzer

Yönetmen: Fatih Özcan

Yapımcı: Enes Erbay

CGV Mars Film Dağıtım Ödülü: Körleşme

Yönetmen: Hacı Orman