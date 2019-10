7. Boğaziçi Film Festivali’nden Panel; Festivaller Filmleri Nasıl Seçer?

7. Boğaziçi Film Festivali’nde “Festivaller Filmleri Nasıl Seçer?” etkinliği Bosphorus Film Lab kapsamında gerçekleşti. Festivallerin başvuran filmleri nasıl değerlendirdiğinin masaya yatırıldığı panelde önemli festivallerin programcıları ve temsilcileriyle bir söyleşi gerçekleştirildi. Panelin moderasyonunu ise İpek Tugay üstlendi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen festivalin son gününde gerçekleşen panelde konuşmacı olarak KVIFF’den Anna Purkrabkova, Edinburgh IFF’den Emma Boa, IFFR Rotterdam’dan Bianca Taal, Durban IFF’den Chipo Zhou ve Moskova IFF’den Evgenia Tirdatova yer aldı.

Festivallerin hangi kriterlere bakarak program oluşturduklarının incelendiği panelde Emma Boa, her kategorinin aynı kriterleri ve ayrı bölümleri olduğunu söyledi. Anna Purkrabkova ise bazı festivallerde bölgesel programlama söz konusu olduğunun altını çizerken, Bianca Taal da her festivalin kendine has bir programlamalarının olduğunu ifade etti. Durban IFF’den Chipo Zhou da bölgelere göre seçim yaptıklarını ve bu yıl oldukça fazla başvuru aldıklarını dile getirdi. Kadın yönetmenlere de öncelik verildiğini ifade eden Zhou aynı zamanda bölgesel film çeken yönetmenlere de öncelik verdiklerini iletti. Filmlerin seçilirken çeşitli aşamalardan geçtiklerini hatırlatan Zhou, "Çoğu zaman 500 filmden 50-60 filme kadar eleme yapılarak festival seçkisi oluşturuluyor. Bu oldukça zor bir seçim. Burada kritik olan seçkiyi oluşturan programcının her bir filmi izlemesine gerek yok tabii ki fakat o yetkiyi verdiği kişilerin yetkin ve dürüst kişiler olası gerekir." dedi.

Emma Boa da festival seçkisinde belirleyici unsurun filmin kalitesi olduğunu ifade ederek, festival açısından temaların olabileceğini ancak konu ayırmaksızın ilham veren içeriklere muhakkak yer verilmesi gerektiğini anlattı. Festival seçkisinin aynı zamanda temalar arasında dengeli olması gerektiğine işaret eden Boa, "Her yıl 120 tane uzun metrajlı film gösteriyoruz. Bunların arasında 56 farklı ülkeden seçki oluşuyor. Farklılıklar arasında denge unsurunu olabildiğince gözetmeye çalışıyoruz fakat aynı zamanda yapımların kaliteli de olmaları gerek." diye konuştu.

Evgeniya Tirdatova, tercih yapmada ilk kriterinin bir filmin duygusal etki bırakabilmesi olduğunun altını çizerken, tematik bir festivale sahip olmadıklarını ve özellikle çeşitliliği önemsediklerini dile getirdi.

Benzer konularda filmlerin çok olduğunda seçim yapmanın zor olduğunun altını çizen Tirdatova, "Bir denge oluşturup çeşitlendirebilirsiniz ve biz de elimizden geldiğince buna dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Özellikle insan hakları konusunda içeriklere sahip yapımların dikkatlerini çektiğinin altını çizen Anna Purkrabkova, temanın önemli olduğunu fakat esas önemli olanın biçim ve filmin başarısı olduğunu söyledi.