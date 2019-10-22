7. Boğaziçi Film Festivali’nde “Karınca” Filmi Seyircilerle Buluştu!

Atlas Sineması’nda, 19:30 seansında seyircilerle buluşan filmin ardından gerçekleşen soru cevap bölümünde seyirciler, akıllarına takılan soruları sorma fırsatı yakaladılar. Acılı bir vicdan muhasebesini takip eden film, nakliye kamyonunda uzun yol şoförlüğü yapan Şemsi’nin hikayesini takip ediyor. Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kandırıldığını bilmeden İstanbul’a kadar getirdiği Fidan’ı kurtarmak için her bedeli ödemeye hazır olan Şemsi’nin dokunaklı hikayesi, seyircilerin büyük beğenisini topladı. Film bitimiyle birlikte gelen uzun alkışların ardından film ekibi seyircilerin sorularını cevaplamak için mikrofon başına geçti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmi Karınca’nın öncelikle bir vicdan hikayesi olduğunu söyleyen yönetmen Nazif Tunç, “Memleketi için, kendi insanları için hareket eden ve iyilik yolunda her türlü fedakarlığı göze almış bir kahraman çıkaralım istedik. Zaten filmde de bu mesaj geçiyor. Karıncanın yerini değiştirmekten kaynaklanan huzursuzluğunu fark eden bir adam o karıncayı tekrar yuvasına döndürmek için bin telaşa razı geliyor.” diye konuştu.

Seyircilerden bolca övgü alan ve tekrar tekrar alkışlanan film hakkında konuşan yönetmen, “Film çekmek çetin bir savaşa dönüşmüş. Bu savaşta yanınıza gönülden inanmış insanlar almazsanız siz de kaybedersiniz. O yüzden ben şanslı bir insanım. Çok inanmış, temiz insanlar bana destek oldular.” diye belirtti.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapıldığı festival,de kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!

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