7. Boğaziçi Film Festivali’nde Kadınlar Baş Tacı!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nde bugün 13:30-14:30 saatleri arasında Feriye Sineması’nda gerçekleşen Türkiye'de Sinema-TV Sektöründe Kadın Dayanışması panelinin konuşmacıları yönetmen ve senarist Burçak Üzen, yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit ve Rabia Demiroğlu’ydu. Panelin moderatörlüğünü Sezen Kayhan üstlendi. Kadınların sektörde ne kadar destek bulabildiğinin ne kadar yer edinebildiğinin konuşulduğu panelde, Burçak Üzen, aylık toplantıların kadın sinemacılar için destek kaynağı olduğuna değinerek, “Orada bir arada olmak çok iyi geliyor. Duvarların yıkılıp, samimiyetin ortaya çıkmasına da sebep oluyor. Bir mesleki deformasyon durumu var, sert ve sinirli durursanız herkes sözünüzü daha çok dinler ve iş aksamaz gibi geliyor. Çünkü buna inandırılıyorsunuz. Bu toplantılarda konuşarak yavaş yavaş kendi özümüze dönüyoruz.” diye belirtti.

Günün diğer etkinliği ise oyuncu Beren Saat, yönetmen Hilal Saral ve senarist Ece Yörenç’in katılımıyla gerçekleşen Sinema ve TV’de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özne Olmaya Giden Yol paneli oldu. Etkinliğin moderatörü ise Gülay Afşar’dı. Fransa’dan ödül alan Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi hakkkında konuşan ünlü oyuncu Beren Saat, “Fatmagül’ün Suçu Ne”nin aslında Vedat Türkali ustanın 1980’den önce ‘eğer kadın tecavüzcüsüyle evlendirilirse tecavüz suçu affolur’ yasasını eleştirmek üzere yazdığı bir roman olduğunu belirterek, “Aslında Vedat Türkali’nin sinema için yazdığı Fatmagül’ün hikayesi bu yüzyılda coğrafyaları aşarak ve televizyon sayesinde bambaşka bir hal aldı. Fransa’dan sonra Afrika’da yayınlandı. Günün sonunda kadın eziliyor, kadın nihayet kendini erkekle aynı terazide ifade edebilecek alanı buldu, o yüzyılı buldu.” diye konuştu. Ünlü oyuncu farklı ülkelerde eşlerinden boşanan kadınlara dair “Fatmagül Davasını Kazandı” gibi başlıklar atıldığını da belirtti. Senarist Ece Yörenç de televizyon projelerinin uzunluğundan dolayı artık televizyon işleri yapmadığını belirterek, “25 yıldır sektördeyim ve artık bu şartlarda yazmak istemiyorum. Bu bir insan ihlali.” diye konuştu.

Boğaziçi Film Festivali’nden Sinemada Cinsiyet Eşitliğine Destek!

Boğaziçi Film Festivali sinemanın kapsayıcılığını ve çeşitliliğini sonuna kadar desteklediğini gösterecek bir imza da attı. Cannes Film Festivali ile başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto, Locarno gibi dünya festivallerinin de destekledikleri “5050 by 2020” hareketi kapsamında Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi, Boğaziçi Film Festivali’nde de geçerli oluyor. 2020’ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan eşitlik hareketi ile birlikte, yönetmenlerin yüzde 96’sının erkek olduğu sinema sektöründe köklü değişiklikler yapılacak. Festivallerin, çalışan tüm ekibin ve seçkideki filmlerin yönetmenlerinin cinsiyet istatistik bağılımlarını paylaşmalarını ve cinsiyet eşitliğini hedeflemelerini talep eden hareket, şimdi Boğaziçi Film Festivali tarafından da destekleniyor. Dünya çapında Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü isimlerin destek verdiği hareketin amacı ise kadınların da erkeklerle eşit oranda sinemada yer bulabilmesi, imkân yakalayabilmesi ve seyircilere ulaşabilmesi!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılıyor. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!

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