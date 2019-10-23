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7. Boğaziçi Film Festivali Seyircileri “Dilsiz” Ekibi ile Bir Araya Geldi!

7. Boğaziçi Film Festivali yönetmenler ile sinemaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 25 Ekim’e kadar sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek olan festivalin 5. gününde, Atlas Sineması’nın 19:30 seansında gösterilen Dilsiz filminin yönetmeni ve ekibi ile seyirciler bir araya geldi.

7. Boğaziçi Film Festivali Seyircileri “Dilsiz” Ekibi ile Bir Araya Geldi!

7. Boğaziçi Film Festivali yönetmenler ile sinemaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 25 Ekim’e kadar sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek olan festivalin 5. gününde, Atlas Sineması’nın 19:30 seansında gösterilen Dilsiz filminin yönetmeni ve ekibi ile seyirciler bir araya geldi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:12
7. Boğaziçi Film Festivali Seyircileri “Dilsiz” Ekibi ile Bir Araya Geldi!

Yönetmenliğini Murat Pay’ın üstlendiği ve Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, film ekibinin katılımıyla bir soru cevap etkinliği gerçekleştirildi.

Seyircilerin ekibe sorular sorabildiği etkinliğe katılım bir hayli yoğun oldu. Salonun tamamen dolduğu gösterimin ardından seyircilerle buluşan yönetmen Murat Pay, sözlerine seyircilere geldikleri için teşekkür ederek başladı.

Dünya prömiyerini 25'inci Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleştiren film, dokunaklı bir insan hikayesini temel alıyor. Duvar ressamlığı ile sürdürdüğü hayatı, kendisine miras kalan hat malzemeleri ile değişiyor ve Sami sanatın iyileştirici gücünü keşfediyor. Hat sanatını öğrenmek için zorlu bir hattat ustasından eğitim almaya başlayan Sami için, bu süreç hafızası ile yüzleşmek zorunda kaldığı zorlu bir mücadele haline gelecektir. Başrollerine Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke’nin yer aldığı film, sanata, aşka ve değişen hayatlara dair güçlü bir bakış açısı sunuyor. Filmin başrollerinden Vildan Atasever ise seyircilere geldikleri için teşekkür ettikten sonra, “Filmimizden size kalan neyse, hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Yönetmen Murat Pay film ekibine çok teşekkür ederek, filmin başarısında en büyük payın onlara ait olduğunu söyledi. Filmi beğenenlerin el kaldırmasının istenmesi üzerine bütün salonun ellerini havaya uzattığı film hakkında konuşan yönetmen, filmin zamansal belirsizliğine ışık getirerek filmin günümüzde geçtiğini söyledi. Filmin başrol oyuncusu Ozan Çelik de seyircilerden büyük alkış topladı.

7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşiyor.

7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen festivalin gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılıyor. Kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL!

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