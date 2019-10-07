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7. Boğaziçi Film Festivali Biletleri Satışta!

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları ağırlayacak olan Boğaziçi Film Festivali’nin biletleri bugün (7 Ekim Pazartesi) satışa sunuldu.

7. Boğaziçi Film Festivali Biletleri Satışta!

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları ağırlayacak olan Boğaziçi Film Festivali’nin biletleri bugün (7 Ekim Pazartesi) satışa sunuldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:24
7. Boğaziçi Film Festivali Biletleri Satışta!

Bu sene 18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında yerli ve yabancı 83 film seyirciyle buluşacak. 7 gün sürecek festival dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra, sektörün birbirinden değerli isimlerini ağırlayacak. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

Herkes sinemaya gitsin diye!

Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak satışa sunulacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak.

Bugün satışa sunulan biletler biletinial.com’dan alınabilecek.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında filmler; Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışması, Ulusal ve Uluslararası Belgesel Yarışması, Dünya Sineması, Bi ’Dünya Belgesel , Uzun Yürüyüş, Kim-Ki Duk Retrospektifi, 7.yıl özel seçkisi ve Özel Gösterim başlıkları altında seyirciyle buluşacak.

Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri ve etkinlikleri günlük olarak festivalin yenilenen “bogazicifilmfestivali.com internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecekler.

Son Güncelleme: 07.10.2019 20:12
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boğaziçi film festivali biletleri satışta
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