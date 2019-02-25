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2019 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 2019 Oscar Alan Filmler!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2019 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 2019 Oscar Alan Filmler!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:04
2019 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 2019 Oscar Alan Filmler!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İşte 2019 Oscar Ödülü Alan Filmler;

En İyi Film: Green Book

En İyi Yönetmen:  Alfanso Cuaron (Roma)

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regine King (If Beale Street Could Talk)

En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)

En İyi Uyarlama Senaryo: Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)

En İyi Özgün Müzik:  Ludwig Goransson (Black Panther)

En İyi Özgün Şarkı: Shallow (A Star Is Born)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vice

En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther

Yabancı Dilde En İyi Film: Roma

En İyi Görsel Efekt: First Man

En İyi Kurgu: Bohemian Rhapsody

En İyi Ses Kurgusu: Bohemian Rhapsody

En İyi Ses Miksajı: Bohemian Rhapsody

En İyi Belgesel: Free Solo

En İyi Kısa Belgesel: Period. End Of Sentence

En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Kısa Animasyon: Bao

En İyi Kısa Film: Skin

En İyi Yapım Tasarımı: Black Panther

En İyi Sinematografi: Roma

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