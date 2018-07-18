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YSK KPSS'siz 175 Kamu Personeli Alım İlanı Yapacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan 175 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

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YSK KPSS'siz 175 Kamu Personeli Alım İlanı Yapacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan 175 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:15
YSK KPSS'siz 175 Kamu Personeli Alım İlanı Yapacak

Yüksek Seçim Kurulu personel alım ilanı yayımlandı.

YSK tarafından yayımlanan ilanda, kurumun taşra teşkilatı  bünyesinde istihdam etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 175 adet 175 adet seçim müdürü alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
  • Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),
  • Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 26 Temmuz günü başlayacak ve 2 Ağustos tarihine kadar alınacak. Başvuru hakkında detaylar şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.07.2018 21:15
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Nur 2 saat önce

Iktisat fakultesi kamu yonetimi mezunlari basvuru yapabiliyor mu acaba

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