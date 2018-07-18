YSK KPSS'siz 175 Kamu Personeli Alım İlanı Yapacak

Yüksek Seçim Kurulu personel alım ilanı yayımlandı.

YSK tarafından yayımlanan ilanda, kurumun taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 175 adet 175 adet seçim müdürü alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),

Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 26 Temmuz günü başlayacak ve 2 Ağustos tarihine kadar alınacak. Başvuru hakkında detaylar şu şekilde;

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