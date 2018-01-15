Yenimahalle Belediyesine KPSS'siz 1500 Kişi Alınacak (TYP Başvuru Şartları)

Yenimahalle Belediyesine 1500 Kişi Alınacak (TYP Başvuru Şartları)

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) vasıtasıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesine 1500 kişi alınacak. Yenimahalle Belediyesi'nin çevre temizliği işlerinde görevlendirilmek üzere istihdam edilecek geçici personelin seçilmesi için başvuru sürecinde sona geliniyor. Geçtiğimiz günlerde İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan TYP ilanında istihdam edilecek perdsonelin 1500 olduğu, çalışma aralığınınsa 29.01.2018 ile 25.07.2018 olduğu belirtilmişti. Seçim 25 Ocak 2018 tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Adaylar gün bitmeden İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamak durumundalar.

TYP NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Toplum Yararına Program (TYP) Nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Katılım Şartları Nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak,

Katılımcılar Nasıl Seçilmektedir?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri

TYP Hangi Alanlarda Uygulanmaktadır?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP Uygulama Süresi Kaç Aydır?



TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

TYP’de Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır?



TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.

Kimler TYP’den Yararlanamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’den İkinci Kez Yararlanılabilir mi?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.

Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.

TYP’de İzin Süresi ve Devamsızlık Hakkı Ne Kadardır?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.

KAYNAK: İSKUR.GOV.TR

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN http://www.iskur.gov.tr/isarayan/typ.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

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