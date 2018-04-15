Yeni İlan: THY Farklı Bölümlerden Mezun Çok Sayıda Personel Alıyor

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.

THY resmi internet sayfası İnsan Kaynakları sistemi üzerinden yayımlanan ilanda Türk Hava Yolları, Anadolu İstasyonlarında part time olarak istihdam etmek üzere personel alımı yaptığını duyurdu.

Farklı bölümlerden mezun olan adayların başvuru yapabileceği ilanda başvuru son tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak yeterli başvuru olması durumunda başvuru ekranının kapatılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

Doğum tarihi 1.1.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında olmak,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek

Organizasyon, planlama ve takip yönleri güçlü,

Takım çalışmasına uygun,

Analitik düşünme, değerlendirme ve analiz etme yeteneklerine sahip,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayacak,

Haftada en az 20 saat çalışabilecek,

MEZUNİYET ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

Hava Lojistiği

Hava Trafik Kontrol Bölümü

Havacılık Elektirik Elektroniği

Havacılık İşletmeciliği

Havacılık Yönetimi

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Lojistik

Lojistik Ve Taşımacılık

Lojistik Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

Uçak Elektriği

Uçak Elektrik Ve Elektroniği

Uçak Elektroniği

Uçak Gövde Bakım

Uçak Gövdesi

Uçak Motoru

Uçak Teknolojisi

Uçak Yer Destek Sistemleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

Yer Hizmetleri

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://www4.thy.com/cv/cvParttime.jsf

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