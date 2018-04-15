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Yeni İlan: THY Farklı Bölümlerden Mezun Çok Sayıda Personel Alıyor

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda THY bünyesinde istihdam etmek üzere part time personel alımı yapılacağı bildirildi.

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Yeni İlan: THY Farklı Bölümlerden Mezun Çok Sayıda Personel Alıyor

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda THY bünyesinde istihdam etmek üzere part time personel alımı yapılacağı bildirildi.

15 Nisan 2018 Pazar 11:18
Yeni İlan: THY Farklı Bölümlerden Mezun Çok Sayıda Personel Alıyor

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.

THY resmi internet sayfası İnsan Kaynakları sistemi üzerinden yayımlanan ilanda Türk Hava Yolları, Anadolu İstasyonlarında part time olarak  istihdam etmek üzere personel alımı yaptığını duyurdu.

Farklı bölümlerden mezun olan adayların başvuru yapabileceği ilanda başvuru son tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak yeterli başvuru olması durumunda başvuru ekranının kapatılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak, 
  • Doğum tarihi 1.1.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında olmak, 
  • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, 
  • İyi derecede İngilizce bilmek
  • Organizasyon, planlama ve takip yönleri güçlü, 
  • Takım çalışmasına uygun, 
  • Analitik düşünme, değerlendirme ve analiz etme yeteneklerine sahip, 
  • Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayacak, 
  • Haftada en az 20 saat çalışabilecek, 

MEZUNİYET ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

  • Hava Lojistiği 
  • Hava Trafik Kontrol Bölümü
  • Havacılık Elektirik Elektroniği 
  • Havacılık İşletmeciliği 
  • Havacılık Yönetimi 
  • Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 
  • Lojistik 
  • Lojistik Ve Taşımacılık 
  • Lojistik Yönetimi 
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
  • Uçak Elektriği 
  • Uçak Elektrik Ve Elektroniği 
  • Uçak Elektroniği
  • Uçak Gövde Bakım 
  • Uçak Gövdesi 
  • Uçak Motoru 
  • Uçak Teknolojisi 
  • Uçak Yer Destek Sistemleri 
  • Uçuş Harekat Yöneticiliği 
  • Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü
  • Uluslararası Lojistik 
  • Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik 
  • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi 
  • Uluslararası Ticaret Ve Lojistik 
  • Yer Hizmetleri 

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://www4.thy.com/cv/cvParttime.jsf

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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