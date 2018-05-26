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Yeni Havaalanına 3500 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 29 Mayıs 2018

İstanbul'da kurulan ve önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan yeni havaalanına 3500 güvenlik personeli alımı yapılıyor. Alıma başvuru için son günlere girildi. Peki kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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Yeni Havaalanına 3500 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 29 Mayıs 2018

İstanbul'da kurulan ve önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan yeni havaalanına 3500 güvenlik personeli alımı yapılıyor. Alıma başvuru için son günlere girildi. Peki kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:49
Yeni Havaalanına 3500 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 29 Mayıs 2018

3500 güvenlik görevlisi alımı başvurusu için son günlere girildi.

İstanbul'da kurulan yeni havaalanının güvenlik departanında istihdam etmek üzere 3500 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. 2018 yılı başında yayımlanan ilan için başvurular devam ederken yapılan son dakika açıklamasında, başvuru için son gün 29 Mayıs olarak açıklandı.

YOĞUN BAŞVURU

Yayımlanan ilanın ilk gününden bu yana binlerce kişi iş başvurusu yaptı. 10 binin üzerinde olan başvurular için adaylar kısım kısım iş görüşmesine çağrıldı.

LOJMAN VE DOLGUN ÜCRET

Yayımlanan ilanda yeni havaalanında isithdam etmek üzere alınacak güvenlik personellerine lojman ve dolgun maaş imkanı ile yemek ve servis imkanlarının da sunulacağına yer verildi.

BAŞVURU SON GÜNÜ: 29 MAYIS

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. İGA Güvenlik tarafından alınan başvuru için adayların başvurusunu internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması istendi:

  • 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,
  • Tercihen 35 yaşını geçmemiş,
  • Boy kilo orantısı,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Diksiyonu düzgün,
  • Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
  • En az lise mezunu

BAŞVURU EKRANI

Yeni havaalanı güvenlik görevlisi alım ilanına başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın ve buradan başvurunuzu yapın.

https://goo.gl/3GnaEj

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Cengo 2 saat önce

3. Havalimanı için 3500 güvenlik alımına başvuracak arkadaşların dikkatine 2300 TL maaş herşey dahil çok dolgundur

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ozan 2 saat önce

yapılmıyor başvuru ekranı falan cıkmıyor

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