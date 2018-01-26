TÜVTÜRK Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Araç muayene istasyonları ile Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa hizmet veren TÜVTÜRK, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyuru ile personel alımı yapacak.

2007 yılında kurulan ve Araç Muayene İstasyonları ile, Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman olan TÜVTÜRK, yayımladığı ilanında farklı İllerde bulunan merkezlerindeki 18 boş pozisyona personel alımı yapacağını açıkadı. En az lise ve dengi okul mezunu adaylar arasından yapılacak alımda, alınacak personellerin aşağıdaki pozisyonlarda ve İllerde istihdam edileceği belirtildi.

CRM Reporting Specialist İstanbul

Business Development Specialist İstanbul

Business Application Support Engineer İstanbul

Satın Alma ve Süreç Geliştirme Yönetmeni İstanbul

Personel Özlük İşleri Yetkili Yardımcısı İstanbul

Araç Muayene Teknisyeni ( İSTANBUL ) İstanbul

Muhasebe Yönetmeni İstanbul

Muhasebe Yetkilisi İstanbul

Kafe Servis Elemanı İstanbul

Müşteri Kabul Görevlisi İstanbul

Stratejik Destek Amir Yardımcısı İstanbul

Stratejik Destek Amiri İstanbul

Tesis ve Projelendirme Yönetmeni İstanbul

Egzoz Emisyon Teknisyeni İstanbul

Bakım Onarım / Kalibrasyon Teknisyeni (Ankara)

Araç Muayene Teknisyeni ( Eskişehir )

Araç Muayene Teknisyeni (Artvin)

Araç Muayene Teknisyeni (Ardahan)

Başvuru Şekli

TÜVTÜRK personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. Başvurular sadece internet üzerinden alınmaktadır. Adaylar, açılan sayfaya kayıt yaptıracak ve bir CV oluşturarak başvurularını tamamlayabilecekler.

http://www.kariyer.net/tuvturk-is-ilanlari-c5996-p30877/

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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