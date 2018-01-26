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TÜVTÜRK Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

TÜVTÜRK tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı İllerde istihdam etmek üzere 18 pozisyona personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki hangi pozisyonlara personel alımı yapılıyor? Başvurular nereye yapılacak?

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TÜVTÜRK Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

TÜVTÜRK tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı İllerde istihdam etmek üzere 18 pozisyona personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki hangi pozisyonlara personel alımı yapılıyor? Başvurular nereye yapılacak?

26 Ocak 2018 Cuma 23:17
TÜVTÜRK Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Araç muayene istasyonları ile Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa hizmet veren TÜVTÜRK, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyuru ile personel alımı yapacak.

2007 yılında kurulan ve Araç Muayene İstasyonları ile, Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile  trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman olan TÜVTÜRK, yayımladığı ilanında farklı İllerde bulunan merkezlerindeki 18 boş pozisyona personel alımı yapacağını açıkadı. En az lise ve dengi okul mezunu adaylar arasından yapılacak alımda, alınacak personellerin aşağıdaki pozisyonlarda ve İllerde istihdam edileceği belirtildi.

CRM Reporting Specialist    İstanbul
Business Development Specialist    İstanbul
Business Application Support Engineer    İstanbul
Satın Alma ve Süreç Geliştirme Yönetmeni    İstanbul
Personel Özlük İşleri Yetkili Yardımcısı    İstanbul
Araç Muayene Teknisyeni ( İSTANBUL )    İstanbul
Muhasebe Yönetmeni    İstanbul
Muhasebe Yetkilisi    İstanbul
Kafe Servis Elemanı    İstanbul
Müşteri Kabul Görevlisi    İstanbul
Stratejik Destek Amir Yardımcısı    İstanbul
Stratejik Destek Amiri    İstanbul
Tesis ve Projelendirme Yönetmeni    İstanbul
Egzoz Emisyon Teknisyeni    İstanbul
Bakım Onarım / Kalibrasyon Teknisyeni (Ankara)
Araç Muayene Teknisyeni ( Eskişehir ) 
Araç Muayene Teknisyeni (Artvin)  
Araç Muayene Teknisyeni (Ardahan)

Başvuru Şekli

TÜVTÜRK personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. Başvurular sadece internet üzerinden alınmaktadır. Adaylar, açılan sayfaya kayıt yaptıracak ve bir CV oluşturarak başvurularını tamamlayabilecekler.

http://www.kariyer.net/tuvturk-is-ilanlari-c5996-p30877/

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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