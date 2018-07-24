Türk Telekom Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanda Türk Telekoma 22 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

İŞKUR'da yayımlanan Türk Telekom personel alımına başvurular için son günlere girildi. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 3 gün içinde yapması gerekmektedir. Yayımlanan ilanda Eskişehir'de istihdam etmek üzere 20 adet Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni, Tekirdağ'da istihdam etmek üzere 2 adet silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni Telekomünikasyon sektöründe, benzer pozisyonlarda en az 3 yıl deneyimli, Meslek yüksekokullarının bilgisayar, elektrik, elektrik-elektronik, haberleşme, otomasyon vb. gibi bölümlerinden mezun, 30 yaşını aşmamış, Sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış, Erkek, 20 kişi telekomünikasyon teknisyenleri alınacaktır. Başvurmak isteyenlerin İŞKUR'dan gönderme formu almaları gerekmektedir.

1 Güvenlik görevlisi: ÇORLU ŞUBEMİZ BÜNYESİNDE DAİMİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, EN AZ LİSE MEZUNU, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ VEYA TECİLLİ BAY SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. ÇALIŞMA 2 VARDİYALIDIR. ÜCRET VE DİĞER KOŞULLAR GÖRÜŞMEDE BELİRTİLECEKTİR. ADAYLARIN İŞKUR'DAN BAŞVURULARINI YAPTIKTAN SONRA GÖRÜŞMEYE TEKİRDAĞ TELEKOMÜNİKASYON MÜDÜRLÜĞÜNE GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.

1 güvenlik görevlisi: TEKİRDAĞ İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE (TEKİRDAĞ VE ÇORLU LOKASYONLARI), MEVCUT PERSONELLERİMİZİN İZİN GÜNLERİNDE YILLIK İZİN DEĞİŞTİRİCİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ VEYA TECİLLİ BAY GÜVENLİK GÖREVLİSİ(SİLAHLI) ALINACAKTIR. 6 AY SÜRE İLE İŞE ALINACAKTIR. İŞE ALINACAK ADAY TEKİRDAĞ VE ÇORLU HİZMET MERKEZLERİMİZİN HER İKİSİNDE DE ÇALIŞACAKTIR. ADAYLARIN İŞKUR'DAN BAŞVURULARINI YAPTIKTAN SONRA GÖRÜŞMEYE TEKİRDAĞ TELEKOMÜNİKASYON MÜDÜRLÜĞÜNE GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türk Telekom personel alımı başvuruları internetten alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın ve İŞYERİ UNVANI yazan kısma TÜRK TELEKOM yazın ve ARA butonuna tıklayın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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