Türk Telekom Personel Alımı Başvuru Son Günü: 30 Nisan 2018

Türk Telekom tarafından İŞKUR'da yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Türkiye'nin Telekomünikasyon devi Türk Telekom, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 30 adet personel alımı yapıyor. İlanda alınacak personellerin Elektronik Haberleşme Teknikeri kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Telekom personel alımı başvurusu yapacak adayların en az B sınıfı ehliyete sahip olması, aktif araç kullanabiliyor olması, askerliğini yapmış ve aşağıdaki bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMCILIGI, BİLİŞİM YÖNETİM, ELEKTRİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK, ELEKTRONİK, ELEKTRONİK HABERLEŞME, ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, (ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIM), ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK, ENDÜSTRİYEL OTOMASYON, EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ, HABERLEŞME, HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ, İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ, KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, TEKNİK ELEKTRİK, TELEKOMİNİKASYON BÖLÜMLERİNDEN, İNŞAAT, MAKİNE, MEKATRONİK, İKLİMLENDİRME SOĞUTMA.

BAŞVURU

Türk Telekom personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açarak müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. Başvuru için son gün 30 Nisan 2018.

https://goo.gl/csm4Bj

Açılan sayfada giriş yapın ve bu sayfada müracaatınızı yapın. İŞKUR kaydınız yoksa İŞKUR İş Arayan kısmından kayıt yaptırabilirsiniz.

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