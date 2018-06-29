Türk Telekom İŞKUR'da Art Arda İlan Yayımladı: En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Türk Telekom, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.
Türkiye İş Kurumu İş İlanları kısmından yayımladığı ilanında Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi, kendi bünyesinde ve bazı şubelerinin bünyesinde istihdam etmek üzere 50 adet personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin Müşteri Temsilcisi, Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Teknolojiis Teknikeri, Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Elektronik Haberleşme Teknikeri, Satış Danışmanı, Haberleşme Sistemleri Teknisyeni ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında istihdam edileceğine yer verildi.
İLANLAR
İŞKUR'da yayımlanan ilanlar şu şekilde;
BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU
2 Müşteri Temsilcisi: Kayseri’de Türk Telekom Bayisinde çalıştırılmak üzere zaman içinde İstanbul’ a Türk Telekoma eğitime gidebilecek, çalışmaya istekli, diksiyonu düzgün, müşteri portföyü oluşturacak, verilen görevleri hızlı şekilde yerine getirebilecek en az lise mezunu müşteri temsilcileri alınacaktır.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/9EqEqx
7 Elektrik Teknikeri: MYO MEZUNU ŞARTI,ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, EN AZ B SINIFI EHLİYETLİ, YAŞ DURUMU OLARAK 01.01.1988 SONRASI DOĞUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/dtUQrk
6 Bilgisayar Teknolojiis Teknikeri: MYO MEZUNU ŞARTI,ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, EN AZ B SINIFI EHLİYETLİ, YAŞ DURUMU OLARAK 01.01.1988 SONRASI DOĞUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/Y37HPK
6 Elektronik Teknolojisi Teknikeri: MYO MEZUNU ŞARTI,ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, EN AZ B SINIFI EHLİYETLİ, YAŞ DURUMU OLARAK 01.01.1988 SONRASI DOĞUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/1bGTUh
5 Elektronik Haberleşme Teknikeri: 30 yaşını aşmamış olmak, İnsan ilişkileri güçlü, güler yüzlü ve kolay iletişim kurabilen, Ekip çalışmasına yatkın, Sorumluluk bilinci yüksek, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış, Tercihen aktif olarak araç kullanabilen.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/ss7PCU
1 Satış Danışmanı: Diksiyonu düzgün 22-30 yaş arası deneyimli bay-bayan satış danışmanları alınacaktır.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/qYWk7f
2 Satış Danışmanı: Diksiyonu düzgün 22-30 yaş arası deneyimli bay-bayan satış danışmanları alınacaktır.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/d9f5BQ
20 Haberleşme Sistemleri Teknisyeni: Telekomünikasyon sektöründe, benzer pozisyonlarda en az 3 yıl deneyimli, eslek yüksekokullarının bilgisayar, elektrik, elektrik-elektronik, haberleşme, otomasyon vb. gibi bölümlerinden mezun, 30 yaşını aşmamış, Sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış, Erkek.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/3PueGv
1 Güvenlik Görevlisi: EN AZ LİSE MEZUNU, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ VEYA TECİLLİ BAY SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. ÇALIŞMA 2 VARDİYALIDIR. ÜCRET VE DİĞER KOŞULLAR GÖRÜŞMEDE BELİRTİLECEKTİR.
Başvuru ekranı: https://goo.gl/3PueGv
İlanların detaylarına göz atmak ve başvuru yapmak için yukarıda yazan linkleri kopyalayarak yeni sekmede açın ve başvurunuzu bu adresler üzerinden yapın.
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Herşey tutuyor bir tek YAŞ SORUNU var! Çözemediniz bir türlü şu yaş sorununu. .....35'inden sonra hayat bitiyor mu güzel ülkemde? 35'i geçtik diye ölelim mi yani?
30 yas ve uzerinin yuzune bakmiyolar kurumlar sebebini merak ediyorum yasli is goremezler anlaminami geliyor acaba kurumlar burdan sesleniyorum hani su yastan sonrasi olmayacak diye belirtiyiosunuz ya orya bi parantez acip sebebini de yazarmisiniz zahmet olacak ama 30 yaş ve uzeri yasamasin ben de dahill
Bu yaş sınırını kaldırmak için biz ne yapmamız lazım acaba sesimizi daha iyi duyurmak için intihar işine mi kalkmak lazım bunu mu istiyorsunuz
Anlamadım gitti 80 ninde milletvekili olunuyorda ,30dan sonra neden almıyor lar biri aciklasin ,herkes adamci olmuş adamın sayın yoksa geberelim gitsin