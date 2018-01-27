Türk Telekom İki Pozisyona En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

Türk Telekom tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye'nin Telekomünikasyon devi Türk Telekom, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu adyalar arasından personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanda Türk Telekom, Satış Destek Sorumlusu ve Aktif Saha Satış Sorumlusu pozisyonlarında istihdam edilecek. Satış Destek Sorumlusu olarak alınacak personel Diyarbakır'da , Aktif Saha Satış Elemanı olarak alınacak personel ise TT'nin Manisa'da buşunan şubesinde isithdam edilecek.

Başvuru Şartları

Satış Destek Sorumlusu

. En az lise mezunu, tercihen MYO veya lisans mezunu,

· Tercihen aktivasyon,satış destek ve raporlama konusunda deneyimli

· MS Office programlarına hakim

· Müşteri odaklı,müşteri memnuniyetine önem veren ve çözüm üreten

· İletişim becerileri yüksek,takım çalışmasına uyumlu

· Eş zamanlı koordine olabilen,yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyan

· Raporlama ve analiz yapabilen

· ikna etme, satış yapabilme yeteneğine sahip

. Akıcı konuşabilen ,ifade yeteneği gelişmiş,telefonda iletişim kurabilen

. Ekibin bir üyesi olarak hedeflere koşmakda katkı sağlıyacak

. Saha satış ekibi ile koordineli çalışabilecek

. Kurumsal temsil gücü iyi olan

. DİYARBAKIR,ofislerimizde çalışacak

· 21-30 yaş arası BAY,BAYAN

Aktif Saha Satış Elemanı

. Yeni müşterilerin kazanılması noktasında saha çalışmaları yaparak,

. Mevcut müşterilerin bağlılığını ve memnuniyetinin artırılmasına odaklanarak satış sürecini geliştirmek,

. Satış Hedeflerini gerçekleştirmesi ve satış sonrası süreçleri takip etmesi,

. Yeni tarife ve kampanyaların tanıtılması ve satışa dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapması,

. Müşteri portföyünü genişleterek, yeni müşteri kazanımında aktif rol alınılması,

. Planlanan lokasyon dahilinde günlük müşteri ziyaretleri yaparak satış hedeflerine ulaşılmasını sağlanılması,

. Günlük müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmek ve müşteri ziyaret kayıtlarının tutulması,

. B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen,

. Lisans, önlisans veya lise mezunu olması,

Başvuru

Türk Telekom personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adreslerini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaarını bu adresten tamamlaması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&ckw=t%C3%BCrk telekom

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