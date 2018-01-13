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Türk Telekom En Az Lise Mezunu Tecrübesiz Personel Alıyor-Başvurular Bugün Başladı

Türk Telekom en az lise mezunu adaylar arasından tecrübeli tecrübesiz personel alımı yapacağını duyurdu. Saha satış danışması pozisyonuna yapılacak alım için başvurular bugün başladı.

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Türk Telekom En Az Lise Mezunu Tecrübesiz Personel Alıyor-Başvurular Bugün Başladı

Türk Telekom en az lise mezunu adaylar arasından tecrübeli tecrübesiz personel alımı yapacağını duyurdu. Saha satış danışması pozisyonuna yapılacak alım için başvurular bugün başladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:36
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Tecrübesiz Personel Alıyor-Başvurular Bugün Başladı

Türkiye'nin telekomünikasyon devi Türk Telekom, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

Açıldığı ilk gündne beri müşteri odaklı çalışan ve hizmet odaklı düşünen Türk telekom, yeni ilanını bugün adayların erişimine açtı. Açılan başvuru ekranında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtildi. Alınacak personellerde tecrübe şartı aranmadığı belirtilirken bu personeller Bireysel Saha Satış Danışmanı pozisyonunda istihdam edilecektir.

Kimler Başvurabilir?

# En az lise mezunu

# Tercihen satış veya pazarlama alanında deneyim sahibi

# İnsan ilişkileri ve iletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek

# Sunum becerileri güçlü

# Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemiş, maksimum hizmet kalitesi sunabilecek

# Dış görünümüne özen gösteren

# Diksiyonu ile kurumsal imajımıza uyum sağlayabilecek.

İş Tanımı

Alınacak personeller için iş tanımı şu şekilde açıklandı:

"Merkezi Kağıthane de olan Bilişim Teknolojileri Hizmetleri Türk Telekom Kurumsal satış kanalı bayiliği bulunan firmamızasahada görev alacak bireysel ve kurumsal saha satış danışmanları alınacaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak en uygun ürünün sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Mevcut müşteri portföyünü en etkili biçimde yöneterek müşteri portföyünün geliştirilmesi,  İyi bir takım çalışması için takım arkadaşlarıyla güven ve saygı çerçevesinde verimli bir şekilde çalışılması, Satış hedefleri ile uyumlu bireysel hedeflerin gerçekleşmesi"

Başvuru

Türk Telekom personel alımı başvuruları aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki adresi kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/K3qEmF

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Son Güncelleme: 13.01.2018 15:38
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