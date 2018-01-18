Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

Türk Telekom tarafından çeşitli kariyer ve ilan sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye'nin Telekom devi Türk Telekom, bugün yayımladığı ilanında kurumsal bayisi için en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Bireysel Saha Satış pozisyonunda istihdam edilecek personeller için başvurular bugün itibariyle başladı. Başvuruları internet üzerinden alınacak personel alımı için son başvuru tarihi 16 Şubat olarak açıklandı.

Kimler Başvurabilir?

# En az lise mezunu

# Tercihen satış veya pazarlama alanında deneyim sahibi

# İnsan ilişkileri ve iletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek

# Sunum becerileri güçlü

# Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemiş, maksimum hizmet kalitesi sunabilecek

# Dış görünümüne özen gösteren

# Diksiyonu ile kurumsal imajımıza uyum sağlayabilecek.

İşin Tanımı

# Merkezi Kağıthane de olan Bilişim Teknolojileri Hizmetleri Kurumsal satış kanalı bayiliği bulunan firmamızasahada görev alacak bireysel ve kurumsal saha satış danışmanları alınacaktır.

# Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak en uygun ürünün sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması

# Mevcut müşteri portföyünü en etkili biçimde yöneterek müşteri portföyünün geliştirilmesi

# İyi bir takım çalışması için takım arkadaşlarıyla güven ve saygı çerçevesinde verimli bir şekilde çalışılması

# Satış hedefleri ile uyumlu bireysel hedeflerin gerçekleşmesi

Başvuru Şekli

Türk Telekom personel alımına başvurular internet üzerinden CV ile yapılmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatın ıbu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/gJ4AkL

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