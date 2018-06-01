Türk Telekom 3 İlan Yayımladı: En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

Türk Telekom İŞKUR aracılığıyla yeni ilan yayımladı.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan yeni ilanda Türk Telekom, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 7 adet personel alımı yapacağını duyurdu. 3 başlık altında yayımlanan ilanların ilkinde Türk Telekom genel Müdürlüğü, Büro İşçisi kadrosunda istihdam etmek üzere 1, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kadrosunda istihdam etmek üzere 1 ve Elektronik Haberleşme Teknikeri kadrosunda istihdam etmek üzere 5 adet personel alımı yacacak.

BÜRO İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Telekom bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak Büro İşçisi için aranan şartlar şu şekilde; Diyalog Türktelekom bayisine aktivasyon elemanı, bilgisayar kullanmayı bilen, tercihen telekomünikasyon sektöründe çalışmış. 18-25 yaş arası bay-bayan, Dürüst, işine bağlı ve en az ilkokul mezunu. Büro işçisi için alım Van iline yapılmaktadır.

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi kadrosuna başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, diksiyonu düzgün, müşteri portföyü oluşturacak, iletişim becerileri yüksek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, vardiyalı çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı Kayseri İline yapılmaktadır.

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNİSYENİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanda elektronik haberleşme teknisyeni kadrosuna yapılacak alım için şartlar şu şekilde verildi:

30 yaşını aşmamış olmak,

İnsan ilişkileri güçlü, güler yüzlü ve kolay iletişim kurabilen,

Ekip çalışmasına yatkın,

Sorumluluk bilinci yüksek,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış,

Tercihen aktif olarak araç kullanabilen,

En az önlisans mezunu olmak.

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma TÜRK TELEKOM yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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