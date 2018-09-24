Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Kızılayı'nın alım yapacağı iller belli oldu.
- Hatay,
- Gaziantep,
- Şanlıurfa,
- İstanbul,
- Konya,
- Ankara,
- Kilis,
- Adana,
- Bursa,
- İzmir,
- Mersin,
- Kayseri,
- Mardin,
- Kahramanmaraş
Türk Kızılayı yukarıda sıralanan illerde görevlendirilmek üzere Gençlik çalışanı pozisyonuna alımı yapacak.
Türk Kızılayı kariyer sayfasında işin tanımı şöyle;
İş Tanımı
- Suriyeli çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olacak program ve faaliyetleri planlamak,
- İhmal, istismar, akran zorbalığı, marjinalleşme gibi dezavantajlı grup konularına yönelik koruyucu önleyici faaliyetler geliştirmek,
- Çocuk ve gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan kurs, etkinlik, seminer, gezi organize etmek,
- Çocuk ve gençlerin, kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaya yönelik mekanizmalarını oluşturmak,
- Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda desteklemek,
- Düzenli raporlama yapmak.
Başvuru yapacak adayların ileri düzeyde Arapça bilmesi, 4 senelik üniversitelerin Eğitim Fakülteleri, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olması, MS Office programlarına iyi derece kullanabilmesi
Türk Kızılayı'na başvuru ve detaylı bilgi için TIKLAYIN.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Asıl Türkçe bilmesi gerekli elin arabı seninle Türkçe konuşmak zorunda sen değil
Suriyeli cocuklara yardim edeceginize kendi ulkemin cocuklarinin psikolojisine yardim edin ilk can sonra canan kendi ulken icin kendi vatandasin icin destek verecen
Suriyeli cocuklara yardim edeceginize kendi ulkemin cocuklarinin psikolojisine yardim edin ilk can sonra canan kendi ulken icin kendi vatandasin icin destek verecen