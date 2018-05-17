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Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İlanları

Türk Kızılayı kendi bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

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Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İlanları

Türk Kızılayı kendi bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:51
Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İlanları

Türk Kıızlayı kendi bünyesinde isithdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk Kızılayı tarafından bir ilan yayımlandı. Kendi resmi sayfasında yayımladığı duyurusunda Kızılay, 11 farklı kadroda isiihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIMIN YAPILDIĞI BÖLGELER

Doktor (Doktor 2018)     TURKIYE
Reporting/ Data Specialist     Ankara, İstanbul, Gaziantep
Program/ Project Assistant (PA)
Case Worker (CASE-WR)     Faaliyet Gösterilen Tüm İller
HR Recruitment Officer (HR2018) 
Tercüman - ARAPÇA (TA - 2018)     TÜRKİYE
Monitoring & Evaluation Officer (2018 - I) (ME2018)     Turkey 
Çağrı Merkezi Operatörü(2018-I) (ÇMO)     Gaziantep 
Lojistik Sorumlusu (MSİ-L.SRML)     Afyonkarahisar
Psychologist (TM-PSK)     Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin,Hatay,Mersin,Ankara
Sağlık Uzmanı     Türkiye Geneli

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Her kadro için başvuru şartları farklı. Kadrolar için istenen genel şartlar şu şekilde;

Vardiya sisteminde çalışabilecek,
Takım çalışmasına yatkın,
Diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek,
Ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

BAŞVURU

Türk Kızılayı personel alımı başvurusu yapmak isteyenlerin müracaatlarını internet üzerinden yapması gerekmektedir. Başvurular aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapılmaktadır. 

http://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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