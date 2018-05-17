Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor-Mayıs 2018 İlanları

Türk Kıızlayı kendi bünyesinde isithdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.
Türk Kızılayı tarafından bir ilan yayımlandı. Kendi resmi sayfasında yayımladığı duyurusunda Kızılay, 11 farklı kadroda isiihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvurular internet üzerinden alınmaktadır.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIMIN YAPILDIĞI BÖLGELER
Doktor (Doktor 2018) TURKIYE
Reporting/ Data Specialist Ankara, İstanbul, Gaziantep
Program/ Project Assistant (PA)
Case Worker (CASE-WR) Faaliyet Gösterilen Tüm İller
HR Recruitment Officer (HR2018)
Tercüman - ARAPÇA (TA - 2018) TÜRKİYE
Monitoring & Evaluation Officer (2018 - I) (ME2018) Turkey
Çağrı Merkezi Operatörü(2018-I) (ÇMO) Gaziantep
Lojistik Sorumlusu (MSİ-L.SRML) Afyonkarahisar
Psychologist (TM-PSK) Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin,Hatay,Mersin,Ankara
Sağlık Uzmanı Türkiye Geneli
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Her kadro için başvuru şartları farklı. Kadrolar için istenen genel şartlar şu şekilde;
Vardiya sisteminde çalışabilecek,
Takım çalışmasına yatkın,
Diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek,
Ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
BAŞVURU
Türk Kızılayı personel alımı başvurusu yapmak isteyenlerin müracaatlarını internet üzerinden yapması gerekmektedir. Başvurular aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapılmaktadır.
http://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
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