Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Kızılayı'nın alım yapacağı iller belli oldu.
- Hatay,
- Gaziantep,
- Şanlıurfa,
- İstanbul,
- Konya,
- Ankara,
- Kilis,
- Adana,
- Bursa,
- İzmir,
- Mersin,
- Kayseri,
- Mardin,
- Kahramanmaraş
Türk Kızılayı yukarıda sıralanan illerde görevlendirilmek üzere Gençlik çalışanı pozisyonuna alımı yapacak.
Türk Kızılayı kariyer sayfasında işin tanımı şöyle;
İş Tanımı
- Suriyeli çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olacak program ve faaliyetleri planlamak,
- İhmal, istismar, akran zorbalığı, marjinalleşme gibi dezavantajlı grup konularına yönelik koruyucu önleyici faaliyetler geliştirmek,
- Çocuk ve gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan kurs, etkinlik, seminer, gezi organize etmek,
- Çocuk ve gençlerin, kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaya yönelik mekanizmalarını oluşturmak,
- Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda desteklemek,
- Düzenli raporlama yapmak.
Başvuru yapacak adayların ileri düzeyde Arapça bilmesi, 4 senelik üniversitelerin Eğitim Fakülteleri, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olması, MS Office programlarına iyi derece kullanabilmesi
Türk Kızılayı'na başvuru ve detaylı bilgi için TIKLAYIN.
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