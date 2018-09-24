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Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Kızılayı'na KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve alım yapılacak şehirler ile diğer detaylar belli oldu.

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Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Kızılayı'na KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve alım yapılacak şehirler ile diğer detaylar belli oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:13
Türk Kızılayı KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Kızılayı'nın alım yapacağı iller belli oldu.

  • Hatay,
  • Gaziantep,
  • Şanlıurfa,
  • İstanbul,
  • Konya,
  • Ankara,
  • Kilis,
  • Adana,
  • Bursa,
  • İzmir,
  • Mersin,
  • Kayseri,
  • Mardin,
  • Kahramanmaraş

Türk Kızılayı yukarıda sıralanan illerde görevlendirilmek üzere Gençlik çalışanı pozisyonuna alımı yapacak.

Türk Kızılayı kariyer sayfasında işin tanımı şöyle;

İş Tanımı

  • Suriyeli çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olacak program ve faaliyetleri planlamak, 
  • İhmal, istismar, akran zorbalığı, marjinalleşme gibi dezavantajlı grup konularına yönelik koruyucu önleyici faaliyetler geliştirmek,
  • Çocuk ve gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan kurs, etkinlik, seminer, gezi organize etmek,
  • Çocuk ve gençlerin, kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaya yönelik mekanizmalarını oluşturmak,
  • Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda desteklemek, 
  • Düzenli raporlama yapmak.

Başvuru yapacak adayların ileri düzeyde Arapça bilmesi, 4 senelik üniversitelerin Eğitim Fakülteleri, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olması, MS Office programlarına iyi derece kullanabilmesi

 Türk Kızılayı'na başvuru ve detaylı bilgi için TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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