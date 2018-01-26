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Türk Kızılayı Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Kurulduğu ilk günden bu yana hizmetlerine aktif şekilde devam eden Türk Kızılayı, yayımladığı ilan ile yeni personeller alarak hizmet kalite ve hızını arttırmayı planlıyor. Peki Türk Kızılayı hangi pozisyonlara personel alımı yapıyor? Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

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Türk Kızılayı Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Kurulduğu ilk günden bu yana hizmetlerine aktif şekilde devam eden Türk Kızılayı, yayımladığı ilan ile yeni personeller alarak hizmet kalite ve hızını arttırmayı planlıyor. Peki Türk Kızılayı hangi pozisyonlara personel alımı yapıyor? Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

26 Ocak 2018 Cuma 23:32
Türk Kızılayı Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1868) yılında bir grup doktor tarafından kurulan Türk Kızılayı, günümüzde de faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda faaliyetlerin daha da etkin şekilde sürdürülebilmesi için Türk Kızılayı personel alım ilanı yayımladı.

Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlayan Türk Kızılayı, en az lise mezunu adaylar arasındna farklı pozisyonlara personel alımı yapacağınu duyurdu. Yayımlanan ilana göre Türk Kızılayı bünyesinde Türkiye genelinde toplamda 20 farklı pozisyonun boşta olduğu belirtildi. 

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Tercüman      Ankara, Şanlıurfa    KIZILAY GENEL MERKEZİ
Doktor    Ankara    Türk Kızılayı
Proje Yönetim Uzmanı    Ankara    Türk Kızılayı
Süreç Geliştirme & Kalite Yönetimi Uzmanı    Ankara    Türk Kızılayı
Strateji Yönetimi Uzmanı    Ankara    Türk Kızılayı
Program Asistanı    Ankara, Gaziantep...    Türk Kızılayı
Social Service Specialist    Adana, Ankara, ...    Türk Kızılayı
Gençlik Çalışanı    Adana, Ankara, ...    Türk Kızılayı
Uyum - Geçim Kaynağını Geliştirme Program Asistanı    Adana, Ankara, ...    Türk Kızılayı
Finance Assistant    Ankara, Gaziantep...    Türk Kızılayı
İdari ve Mali İşler Asistanı    Gaziantep, Hatay...    Türk Kızılayı
Reporting Specialist    Ankara, Gaziantep...    Türk Kızılayı
Sağlık Uzmanı    Adana, Bursa, ...    Türk Kızılayı
Communication Specialist    Ankara    Türk Kızılayı
Bölge İhracat / Satış Yöneticisi    İstanbul(Avr.), ...    Türk Kızılayı
Koruma Programı Proje Asistanı    Adana, Ankara, ...    Türk Kızılayı
Community Center Manager    Adana, Ankara, ...    Türk Kızılayı
Psychologist    Adana, Bursa, ...    Türk Kızılayı
Monitoring and Evaluation Officer    Ankara, Gaziantep...    Türk Kızılayı
Tercüman (Arapça)    Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı

Başvuru

Türk Kızılayı personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir. Adaylar açılan sayfada giriş yaparak (Üye değilseniz üye olmanız gerekecek) CV'nizi göndererek başvurusunu yapabilir.

http://www.kariyer.net/turk-kizilayi-is-ilanlari-c4093-p28976/

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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