Türk Kızılayı Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1868) yılında bir grup doktor tarafından kurulan Türk Kızılayı, günümüzde de faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda faaliyetlerin daha da etkin şekilde sürdürülebilmesi için Türk Kızılayı personel alım ilanı yayımladı.

Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlayan Türk Kızılayı, en az lise mezunu adaylar arasındna farklı pozisyonlara personel alımı yapacağınu duyurdu. Yayımlanan ilana göre Türk Kızılayı bünyesinde Türkiye genelinde toplamda 20 farklı pozisyonun boşta olduğu belirtildi.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Tercüman Ankara, Şanlıurfa KIZILAY GENEL MERKEZİ

Doktor Ankara Türk Kızılayı

Proje Yönetim Uzmanı Ankara Türk Kızılayı

Süreç Geliştirme & Kalite Yönetimi Uzmanı Ankara Türk Kızılayı

Strateji Yönetimi Uzmanı Ankara Türk Kızılayı

Program Asistanı Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı

Social Service Specialist Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı

Gençlik Çalışanı Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı

Uyum - Geçim Kaynağını Geliştirme Program Asistanı Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı

Finance Assistant Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı

İdari ve Mali İşler Asistanı Gaziantep, Hatay... Türk Kızılayı

Reporting Specialist Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı

Sağlık Uzmanı Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı

Communication Specialist Ankara Türk Kızılayı

Bölge İhracat / Satış Yöneticisi İstanbul(Avr.), ... Türk Kızılayı

Koruma Programı Proje Asistanı Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı

Community Center Manager Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı

Psychologist Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı

Monitoring and Evaluation Officer Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı

Tercüman (Arapça) Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı

Başvuru

Türk Kızılayı personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir. Adaylar açılan sayfada giriş yaparak (Üye değilseniz üye olmanız gerekecek) CV'nizi göndererek başvurusunu yapabilir.

http://www.kariyer.net/turk-kizilayi-is-ilanlari-c4093-p28976/

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