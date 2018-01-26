Türk Kızılayı Farklı Pozisyonlara KPSS Şartsız Personel Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1868) yılında bir grup doktor tarafından kurulan Türk Kızılayı, günümüzde de faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda faaliyetlerin daha da etkin şekilde sürdürülebilmesi için Türk Kızılayı personel alım ilanı yayımladı.
Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlayan Türk Kızılayı, en az lise mezunu adaylar arasındna farklı pozisyonlara personel alımı yapacağınu duyurdu. Yayımlanan ilana göre Türk Kızılayı bünyesinde Türkiye genelinde toplamda 20 farklı pozisyonun boşta olduğu belirtildi.
Alım Yapılacak Pozisyonlar
Tercüman Ankara, Şanlıurfa KIZILAY GENEL MERKEZİ
Doktor Ankara Türk Kızılayı
Proje Yönetim Uzmanı Ankara Türk Kızılayı
Süreç Geliştirme & Kalite Yönetimi Uzmanı Ankara Türk Kızılayı
Strateji Yönetimi Uzmanı Ankara Türk Kızılayı
Program Asistanı Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı
Social Service Specialist Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı
Gençlik Çalışanı Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı
Uyum - Geçim Kaynağını Geliştirme Program Asistanı Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı
Finance Assistant Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı
İdari ve Mali İşler Asistanı Gaziantep, Hatay... Türk Kızılayı
Reporting Specialist Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı
Sağlık Uzmanı Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı
Communication Specialist Ankara Türk Kızılayı
Bölge İhracat / Satış Yöneticisi İstanbul(Avr.), ... Türk Kızılayı
Koruma Programı Proje Asistanı Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı
Community Center Manager Adana, Ankara, ... Türk Kızılayı
Psychologist Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı
Monitoring and Evaluation Officer Ankara, Gaziantep... Türk Kızılayı
Tercüman (Arapça) Adana, Bursa, ... Türk Kızılayı
Başvuru
Türk Kızılayı personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir. Adaylar açılan sayfada giriş yaparak (Üye değilseniz üye olmanız gerekecek) CV'nizi göndererek başvurusunu yapabilir.
http://www.kariyer.net/turk-kizilayi-is-ilanlari-c4093-p28976/
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