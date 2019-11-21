Türk Kızılayı en az lise mezunu personel alımı! KPSS şartsız başvuru...

Türk Kızılayı resmi internet sitesi üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular farklı kadrolara ve farklı şehirlerden yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmamaktadır. Kızılay tarafından belirtilen personel alımları için; meslek sahibi olmak, kişinin bireysel ve varsa ailevi ihtiyaçlarını karşılamasının öncelikli koşuludur. Türk Kızılayı personeli olmak ise, geliriniz ile ihtiyaçlarınızı karşılarken, yaptığınız işin birilerinin yaşamında mucizeler yarattığının bilincinde olmaktır. Kızılaylı olmak; mevki ve sosyal statü ile ölçülebilir bir değer değildir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

- Koruma Programı Proje Sorumlusu

- Sağlık Uzmanı

- Finans Asistanı

- Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi

- İlk Yardım Eğitimcisi

- Ruh Sağlığı Hemşiresi

- Gençlik Çalışanı

- Çağrı Merkezi Operatörü

- Veri Doğrulama Uzmanı

- İletişim Asistanı

- Aşçı

- International Policies and Cooperations Senior Specialist

- Psikiyatrist

- Proje Uzmanı

- Eğitim Asistanı

- Kurumsal Bağış Uzmanı

- Doktor

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Tercihen Arapça ve ingilizce dilini bilmek,

İlanlara göre lise veya lisans mezunu olmak,

Alım yapılacak pozisyon için sertifikaya sahip olmak,

Seyahat engeli durumu olmamak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Sağlık engeli olmayan,

Esnek çalışma saatlerine uyumlu,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?