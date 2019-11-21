Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.653
DOLAR
5.7014
STERLIN
7.3739
EURO
6.3140
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Türk Kızılayı en az lise mezunu personel alımı! KPSS şartsız başvuru...

Türk Kızılayı lise ve lisans mezunu adaylar arasından farklı kadrolarda personel alım ilanı yayımladı. Başvurular KPSS şartsız olacak olup, ilanın başvuru şartları ve detayları haberimizde yer alıyor.

Türk Kızılayı en az lise mezunu personel alımı! KPSS şartsız başvuru...

Türk Kızılayı lise ve lisans mezunu adaylar arasından farklı kadrolarda personel alım ilanı yayımladı. Başvurular KPSS şartsız olacak olup, ilanın başvuru şartları ve detayları haberimizde yer alıyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:04
Türk Kızılayı en az lise mezunu personel alımı! KPSS şartsız başvuru...

Türk Kızılayı resmi internet sitesi üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular farklı kadrolara ve farklı şehirlerden yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmamaktadır. Kızılay tarafından belirtilen personel alımları için; meslek sahibi olmak, kişinin bireysel ve varsa ailevi ihtiyaçlarını karşılamasının öncelikli koşuludur. Türk Kızılayı personeli olmak ise, geliriniz ile ihtiyaçlarınızı karşılarken, yaptığınız işin birilerinin yaşamında mucizeler yarattığının bilincinde olmaktır. Kızılaylı olmak; mevki ve sosyal statü ile ölçülebilir bir değer değildir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

- Koruma Programı Proje Sorumlusu

- Sağlık Uzmanı 

- Finans Asistanı

- Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi

- İlk Yardım Eğitimcisi

- Ruh Sağlığı Hemşiresi 

- Gençlik Çalışanı 

- Çağrı Merkezi Operatörü 

- Veri Doğrulama Uzmanı 

- İletişim Asistanı

- Aşçı

- International Policies and Cooperations Senior Specialist 

- Psikiyatrist

- Proje Uzmanı 

- Eğitim Asistanı 

- Kurumsal Bağış Uzmanı 

- Doktor

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

Kamu haklarından mahrum olmamak, 

Tercihen Arapça ve ingilizce dilini bilmek, 

İlanlara göre lise veya lisans mezunu olmak,

Alım yapılacak pozisyon için sertifikaya sahip olmak, 

Seyahat engeli durumu olmamak, 

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Sağlık engeli olmayan,

Esnek çalışma saatlerine uyumlu,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türk Kızılayı tarafından yapılan personel alımlarına başvurular internet ortamında yapılmaktadır. Başvuru yapacak adaylar, BURAYA tıkladıktan sonra açılan sayfadaki ilanların özel başvuru şartlarını görebilir ve ardından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Anahtar Kelimeler:
türk kızılayı az lise mezunu personel alımı kpss şartsız başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS'siz 5 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu!
KPSS'siz 5 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu!
IKEA 10 farklı pozisyona En Az Lise Mezunu Personel alıyor! İşte başvuru şartları...
IKEA 10 farklı pozisyona En Az Lise Mezunu Personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Kızılay KPSS şartsız personel alım başvuruları başladı! Kızılay personel alımı başvuru şartları neler?
Kızılay KPSS şartsız personel alım başvuruları başladı! Kızılay personel alımı başvuru şartları neler?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim