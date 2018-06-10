Türk Hava Yolları Yeni İlan Yayımladı: 4 Kadroya Personel Alımı Yapılacak

Türk Hava Yolları tarafından bir ilan yayımlandı.

THY İnsan Kaynakları sayfası resmi sayfası aracılığıyla bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 4 farklı kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Yurt İçi Finansal Program Ortakları İlişkileri Uzmanı, Finansal Program Ortakları İş Geliştirme Uzmanı, Program Ortakları Uzmanı ve Medya Planlama ve Ajans Yönetimi Uzmanı kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

THY tarafından yayımlanan ilanda alınacak personellerde aranan şartlar şu şekilde;

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olmak),

Erkek adaylar için; askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl tecilli veya muaf olmak tercih sebebidir.

MEZUNİYET ŞARTI

THY bünyesine alınacak personellerin aşağıdaki bölümlerden mezun olması gerekmektedir:

Ekonometri

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

İktisat

İstatistik

İşletme

İşletme Mühendisliği

Pazarlama bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak,

BAŞVURU

Yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kariyer/is-ilanlari-duyurular/thy-ao-pazarlama-baskanliginda-istihdam-edilmek-uzere-calisma-arkadaslari-ariyor/index.html

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