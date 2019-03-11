TÜBİTAK KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını açıkladı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yayınlanan ilanın son başvuru tarihi 15 Mart 2019 olarak belirtildi. Tübitak Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Teknisyen, Usta Ve Aşçı Alınacaktır.



Ankara'da bulunan Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren Yapım, Bakım ve İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilecek 3 Teknisyen kadrosu için aranan şartlar şöyle;

En Az 5 Yıl Mesleki Tecrübe

Teknik Lise/Meslek Lisesi (Elektrik-Elektronik- Elektromekanik Taşıyıcılar Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme- İklimlendirme Sistemleri- Merkezi İklimlendirme Sistemleri - Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri- Soğutma Sistemleri - Klima Sistemleri - Yapı Tesisat Sistemleri - Isıtma ve Sıhhi Tesisat - Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı - Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar)

Asansör Bakım ve İşletme işlerinde, elektromekanik taşıyıcıların periyodik bakımı, elektromekanik taşıyıcılarda arıza tespiti, asansörlerin elektrik, elektronik ve mekanik bakım onarımı işlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Bilgisayar kullanımında (Office (Word- Excell), AutoCAD) deneyimli olmak.

Vardiya sisteminde çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Merkezi klima santrallerinin (karışım ve taze havalı), merkezi Chiller Gruplarının (su soğutmalı), soğutma kulesi, büzüşme tankı, Chiller ve kule pompalarının, Split Klima, VRF ve hassas klimaların, bina otomasyon sistemlerinin, doğalgazlı buhar kazanı, Boiler Tanklarının, Fan-Coil cihazlarının, hava kompresörlerinin, yangın söndürme sistemlerinin ve hidraforların işletilmesinde, bakım ve arızalarının giderilmesinde, yapı tesisat işlerinden bir veya bir kaçından en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak, oksijen ve elektrik ark kaynağı yapabilmek, istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçi Belgesi, Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçi Belgesi olmak veya almaya müsait olmak.

Ankara'da görevlendirilecek 3 İnşaat Ustası kadrosu için aranan şartlar şöyle;

En Az 3 Yıl Mesleki Tecrübe

Teknik Lise/Meslek Lisesi veya Lise (Teknik Lise/Meslek Lisesi Bölümlerinden • İnşaat Teknolojisi • İnşaat• İnşaat Teknikerliği• Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri• Yalıtım Teknolojisi• İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi• Yapı Yalıtım Teknolojisi Mezunu Olmak veya Teknik Lise/Meslek Lisesi Hariç Lise Mezunu Olup İlgili Alanda Ustalık/Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

Alçı, sıva, boya, alçıpan sistemleri, duvar ve zemin döşemeleri (halı, parke, PVC, seramik vb.), tamirat-tadilat işlerinde en az

3 yıl bilfiil çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Teknik lise/meslek lisesi hariç lise mezunu adaylar için İlgili alanda ustalık/ mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Ahşap mobilya, ağaç işleri tadilat-tamirat ve imalat gibi marangozluk işlerinde en az 3 yıl bilfiil çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Teknik lise/meslek lisesi hariç lise mezunu adaylar için İlgili alanda ustalık/ mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Ankara Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 1 aşçı kadrosu için aranan şartlar şöyle;

En Az 10 Yıl Mesleki Tecrübe

Lise mezunu olmak

Aşçılık alanında en az 10 yıl bilfiil çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Alakart servisinde tecrübeli olmak.

Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların AŞÇILIK ile ilgili düzenlediği kurslardan mezun olmak veya AŞÇILIK sertifikası sahibi olmak.

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