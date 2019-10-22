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TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Ar-Ge Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile KOCAELİ ilinde görevlendirilmek üzere KPSS Şartı olmadan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 16 ar-ge personeli (Teknisyen) alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Ar-Ge Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile KOCAELİ ilinde görevlendirilmek üzere KPSS Şartı olmadan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 16 ar-ge personeli (Teknisyen) alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

22 Ekim 2019 Salı 19:24
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans Mezunu Ar-Ge Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile KOCAELİ ilinde görevlendirilmek üzere  KPSS Şartı olmadan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 16 ar-ge personeli (Teknisyen) alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UEKAE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN) ALINACAKTIR.


SON BAŞVURU TARİHİ: 12.11.2019

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon: (262) 648 10 00 - 3517-3548-2434-3542-3820-3523

Son Güncelleme: 22.10.2019 19:30
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